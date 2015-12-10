FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 731

Новый комментарий
 
tol64:
Пульсирующие эманалии в эпицентре фибровых скоплений. )))
Не, с матами не надо, не поймет)))
 
stranger:

И что мне с ним делать? 

 

писец той сделке приснится ...

перезайдете здесь!

 
Ilij:

писец той сделке приснится ...

перезайдете здесь!

Илья, ты слишком медленно думаешь)))

 

 
stranger:

Илья, ты слишком медленно думаешь)))

 

главное - правильно!!!


 
stranger:

Не, как то шаблонно. 

My life and Kukl
 
gnawingmarket:
My life and Kukl
Kukl in my life))) and fu...in euro///
Учитель, я уже усталлл ждать роста евро, сколько еще?)
 
stranger:
Kukl in my life))) and fu...in euro///
Учитель, я уже усталлл ждать роста евро, сколько еще?)
а с чего ты решил, что она будет расти?
 
artikul:
  1. Разоблаченный кукл.
  2. Как не слить за 30 минут.
  3. Секреты тантрического трейдинга.
подглядывание за еврой в замочную скважину.
 
Great debilitation )))
 
Ishim:
а с чего ты решил, что она будет расти?

Так ты купил чтоб она упала? 

Извини,  Сенсей, не допер сразу... хитрый замысел...

1...724725726727728729730731732733734735736737738...871
Новый комментарий