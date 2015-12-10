FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 27

Здесь куплю.  

 
Speculator_:

Здесь куплю.  

Двое вас таких, ты да Матросов 

О, Учителя забыл))) 

Speculator_:

Здесь куплю.  

а канал где?
 

готовь депоху к бою:


 
_new-rena:
хочет - пусть покупает. продадим ему)))
Не, там я ему ничего не продам, продажа от 2497 сегодняшняя и то это не гуд.
stranger:
Не, там я ему ничего не продам, продажа от 2497 сегодняшняя и то это не гуд.
поздно стер. понял уже )))
 
stranger:
А зачем больше сделок? Я сегодня только продажу по евро открыл и то от нех делать, через два часа не будетдвижения закрою или сама по бу. Все как говно в проруби, возле уровня только киви и то он ничего еще не сказал.
Потолок-одновременно пять,реже семь-на доливку и просадку нужен ещё депозит,т.к. вместо стопов ставлю лимиты. В понедельник не открываюсь.........сегодня исключение-сильно красиво подошли. Чтобы увидеть разворот на горизонте-приходится всё вспоминать.....и графику и Фибоначчи и Стренжа и Зорича............пока слава Богу.
 
Speculator_:
Было вложено около (1094,38$) снято примерно (740,55$) и того убыток  (-32,4%) от вложенных денег. 

И это за более чем полгода. 
а заработанное не считаешь?,

 

там убыток всего 170$ - маржин-колл поймал, на падении евро 

 

stranger

во! давно бойцам пытаюсь мысль донести, что торгуются тока долларовые  пары. остальное - иллюзия форы.

 
IRIP:

И это за более чем полгода. 
а заработанное не считаешь?

Не жалеешь, что в ауди не полез?) Да и евроауд никуда не ушел.
