Здесь куплю.
Двое вас таких, ты да Матросов
О, Учителя забыл)))
готовь депоху к бою:
хочет - пусть покупает. продадим ему)))
Не, там я ему ничего не продам, продажа от 2497 сегодняшняя и то это не гуд.
А зачем больше сделок? Я сегодня только продажу по евро открыл и то от нех делать, через два часа не будетдвижения закрою или сама по бу. Все как говно в проруби, возле уровня только киви и то он ничего еще не сказал.
Было вложено около (1094,38$) снято примерно (740,55$) и того убыток (-32,4%) от вложенных денег.
И это за более чем полгода.
а заработанное не считаешь?,
там убыток всего 170$ - маржин-колл поймал, на падении евро
stranger
во! давно бойцам пытаюсь мысль донести, что торгуются тока долларовые пары. остальное - иллюзия форы.
а заработанное не считаешь?