FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 60
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вот смотрю на скрины и у всех одни и те же уровни, по разному только нарисованы. А вот эти красивые квадратики тоже хочу, люблю все разноцветное))))
Вот смотрю на скрины и у всех одни и те же уровни, по разному только нарисованы. А вот эти красивые квадратики тоже хочу, люблю все разноцветное))))
Тк жахать надо на все)))))))
Поминать мм, % риска и прочее здесь дурной тон)
Нарисуй ))) Я сам это делаю )))
Ты шутишь, руками такое рисовать))))
Ты шутишь, руками такое рисовать))))
Пока не квасишь и руки не трясутся )))
Видал какие Учитель полотна выдает, абстракционист, епт)
Димм, рад видеть. ведь мы ща на золоте больше 5 баков не поднимем? пару недель болтаться будем на текущих?
stranger
Саш, давай семенарчик устроим для неофитов на тему: НЕХУЙ КРОССЫ ТРОГАТЬ.