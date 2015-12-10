FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 60

Sdimm:

Вот смотрю на скрины и у всех одни и те же уровни, по разному только нарисованы. А вот эти красивые квадратики тоже хочу, люблю все разноцветное))))

 
stranger:
Нарисуй ))) Я сам это делаю )))
 
stranger:

Тк жахать надо на все)))))))

Поминать мм, % риска и прочее здесь дурной тон) 

знал бы Спекулятор теорвер, может и жил бы на форе. ох, недоученные гении, недоёбанные  пидарасы.....
 
Sdimm:
Ты шутишь, руками такое рисовать))))

 

 
stranger:

Пока не квасишь и руки не трясутся )))
 
Димм, рад видеть. ведь мы ща на золоте больше 5 баков не поднимем? пару недель болтаться будем на текущих? 
 
Sdimm:
Видал какие Учитель полотна выдает, абстракционист, епт)
 
stranger:
Не, не видел но мне по любому до него далеко )))
 
iIDLERr:
Взаимно,железяку не смотрел еще,только в тему начал вникать,до нее не дошел.
 

stranger

Саш, давай семенарчик устроим для неофитов на тему: НЕХУЙ КРОССЫ ТРОГАТЬ.

