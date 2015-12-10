FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 261
ладно Стренж, не загоняйся. расскажи про объеме по еньке, я то такие таблички в первый раз вижу. ты же хотел в метак засунуть. давай по второй строчке моего поста пойдём.
Да вчера Алекс такую же выкладывал)
В метак совать вообще нех чего, мт и объемы это как паровоз и космический корабль, я хотел, чтобы в нинзе заданные объемы показывало циферкой на графике)
Меня вчера реально чувак приколол с идеей поддержки рубля))))))))))))))))))))))))))))
да он хотел сказать, что типа рублю его прога ппц устроит ))) а ведь по его рейтингу видно что не первый день, я и не поверил что он такой несмышлёный )))
Он говорил, что его сов продает бакс против рубля, предлагал поддержать "отечественного производителя"))))), цирк)
Вот нах на йене около 117.95 накидали такие охххх.... объемы?
Почему бакс вернулся под сопротивление?
и т.д.)
аааа, в одну сторону встать???? ну тогда есчо хуже. банки будут в экстазе ))))
Вот тебе йена и уровень на котором объем набили
Линия флета - накопился со временем, не? или там за день накидали? (время события то же надо смотреть)
Подсмотрел))) Это же фьюч йены.
Почему чиф сделал два ложных пробоя вверх и вернулся под сопротивление?
Значит ему на 91. А мне тут про тренд рассказывают.
Почему вчера вылетел мой бай по луню? Значит ему на 1.10 или 1.0850, что более вероятно.
А теперь можешь подумать про евро, по которому "тренд вниз")))
Опыта наверное маловато - потренеруйся ещё!
Так тренируюсь)