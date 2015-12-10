FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 261

_new-rena:
ладно Стренж, не загоняйся. расскажи про объеме по еньке, я то такие таблички в первый раз вижу. ты же хотел в метак засунуть. давай по второй строчке моего поста пойдём.

Да вчера Алекс такую же выкладывал)

В метак совать вообще нех чего, мт и объемы это как паровоз и космический корабль, я хотел, чтобы в нинзе заданные объемы показывало циферкой на графике) 

Меня вчера реально чувак приколол с идеей поддержки рубля)))))))))))))))))))))))))))) 

да он хотел сказать, что типа рублю его прога ппц устроит ))) а ведь по его рейтингу видно что не первый день, я и не поверил что он такой несмышлёный )))
 
Да многие до сих пор думают что когда открывают сделки на форексе, то оказывают влияние на цену
 
_new-rena:
да он хотел сказать, что типа рублю его прога ппц устроит ))) а ведь по его рейтингу видно что не первый день, я и не поверил что он такой несмышлёный )))
Он говорил, что его сов продает бакс против рубля, предлагал поддержать "отечественного производителя"))))), цирк)
stranger:
Он говорил, что его сов продает бакс против рубля, предлагал поддержать "отечественного производителя"))))), цирк)
аааа, в одну сторону встать???? ну тогда есчо хуже. банки будут в экстазе ))))
 
stranger:

Вот нах на йене около 117.95 накидали такие охххх.... объемы?

 

Почему бакс вернулся под сопротивление?

и т.д.) 

 

Линия флета - накопился со временем, не? или там за день накидали? (время события то же надо смотреть)
 
_new-rena:
аааа, в одну сторону встать???? ну тогда есчо хуже. банки будут в экстазе ))))

Вот тебе йена и уровень на котором объем набили

 

 
Ishim:
Линия флета - накопился со временем, не? или там за день накидали? (время события то же надо смотреть)
За вчера накидали.
 
stranger:

Подсмотрел))) Это же фьюч йены.

Почему чиф сделал два ложных пробоя вверх и вернулся под сопротивление?

Значит ему на 91. А мне тут про тренд рассказывают. 

Почему вчера вылетел мой бай по луню? Значит ему на 1.10 или 1.0850, что более вероятно.

А теперь можешь подумать про евро, по которому "тренд вниз"))) 

 

Опыта наверное маловато - потренеруйся ещё!
 
Ishim:
Опыта наверное маловато - потренеруйся ещё!

Так тренируюсь)

 

