FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 442
место такое - ни хай, ни лой на данный момент, не понятно короче...
место очень значимое, сработает скажу.
чуток повышо глянь про еньку...
Извините, Учитель , я что то прослушал, какое место Вы говорите работает, нельзя ли повторить?
нет
всё! я на обед (ВВП в записи дослушаю)
Что- нет? Не работатет или повторить для своих фанов в лом?(
под 55 начать покупки это самое то))))
Рубль поднялся после слов Владимира Путина о борьбе с валютными спекуляциями http://russian.rt.com/article/62778
для рублевых воинов: