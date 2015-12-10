FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 442

_new-rena:
место такое - ни хай, ни лой на данный момент, не понятно короче...
место очень значимое, сработает скажу.
Ishim:
место очень значимое, сработает скажу.
чуток повышо глянь про еньку...
 
Ishim:
место очень значимое, сработает скажу.
Извините, Учитель , я что то прослушал, какое место Вы говорите работает, нельзя ли повторить? 
 
_new-rena:
чуток повышо глянь про еньку...
евра до канала не дошла 3 пипки, (пришлось на 13 выше покупать)
 
stranger:
Извините, Учитель , я что то прослушал, какое место Вы говорите работает, нельзя ли повторить? 

нет

всё! я на обед (ВВП в записи дослушаю) 

 
Ishim:
нет
Что- нет? Не работатет или повторить для своих фанов в лом?(
stranger:
Что- нет? Не работатет или повторить для своих фанов в лом?(
ОН думает, что мы не знаем где у еньки 120-00... Учитель там лося спрятал...
 
stranger:
под 55 начать покупки это самое то))))
Рубль поднялся после слов Владимира Путина о борьбе с валютными спекуляциями http://russian.rt.com/article/62778
 
IRIP:
Рубль поднялся после слов Владимира Путина о борьбе с валютными спекуляциями http://russian.rt.com/article/62778
Может проще на чарт посмотреть? )))
 

для рублевых воинов:


