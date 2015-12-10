FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 119
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
тож не доехал, кажись, до зоны
продажной
думаешь по ауди уже в разворот? посмотрю, кабы не вляпаться....
Что он нам несет пропасть или взлет
Омут или брод и не разберешь
Пока не повернешь (Машина Времени - Поворот 1980г.)
Приветик !
По Еврочке ...
Развлекаюсь.
Прогнозируется дно на 1,22
Машина Времени - Поворот 1980г.
срать мы хотели на машину времени... :-)))
это кутиков
хач-хач))),
и уровни появились - плавающие. приятно посмотреть...
Реночка !
Не видно плавающих уровней ! Если не сложно --- покажи !
Спасибо !
Привет, всем!
Стрендж, респект за ветку!
Чему быть, тому не миновать. (с)...
Жду хороших прогнозов, а то, какое-то истощение прочувствовал в финансовом плане, за последних пол года...
Приветик !
По Еврочке ...
Развлекаюсь.
Прогнозируется дно на 1,22
Cтавьте стопы с господином DJDJ22 ии ловите их.
Помягче,Ишим...........или Ты по старости всех готов искусать......человек пришёл с другого форума к нам......кстати,очень культурный-никогда не ругается,всегда говорит спасибо.......да и DJDJ22 пора бы здесь появится...........