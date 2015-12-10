FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 119

Ilij:

тож не доехал, кажись, до зоны

продажной


думаешь по ауди уже в разворот? посмотрю, кабы не вляпаться....
 
_new-rena:
.....Вот новый поворот и мотор ревет
Что он нам несет пропасть или взлет
Омут или брод и не разберешь
Пока не повернешь (Машина Времени - Поворот 1980г.)
 
stranger:

Приветик !


_new-rena:


По Еврочке ...
чудесное  демо



Развлекаюсь.


Прогнозируется  дно  на 1,22

 
21april:
Машина Времени - Поворот 1980г.

  срать мы хотели на машину времени... :-))) 

 это кутиков 

 
_new-rena:

хач-хач))),

и уровни появились - плавающие. приятно посмотреть...


Реночка !

Не видно плавающих  уровней ! Если  не  сложно --- покажи !

Спасибо !
 

Привет, всем! 

Стрендж, респект за ветку! 

Чему быть, тому не миновать. (с)...

Жду хороших прогнозов, а то, какое-то истощение прочувствовал в финансовом плане, за последних пол года...

 
tuma88:
Тума,молодец! Картинку только повесь.............не люблю без рожи-как привидение.
 
tuma88:

  Cтавьте стопы с господином  DJDJ22  ии ловите их.
 
Ishim:
Помягче,Ишим...........или Ты по старости всех готов искусать......человек пришёл с другого форума к нам......кстати,очень культурный-никогда не ругается,всегда говорит спасибо.......да и DJDJ22 пора бы здесь появится...........
 
gnawingmarket:
Они моими скринами пользуются - без лицензии... придётся мне брать лицензию ))) (на отстрел)))))
