FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 432
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
вы будете смеяться, но Еврочка снова вниз сигналит
Или тестировать от 2350 (2365 бывшая поддержка Стренжа, теперь сопротивление) , или не доходя.
Спасибо !
2365,2425,2206
ближайшие уровни.
нет. Там просто как лотерея - что монету бросать. Только еще комиссию платишь. Если фартовый - то можешь пробовать.
А желающих разобраться и на этом заработать поняв что и как - полягло слилось больше, чем где-либо.
принцип работы понятен, и в целом доступен и рабочий.
вопрос - могут ли "брокеры" корректировать при "экспирации"?
принцип работы понятен, и в целом доступен и рабочий.
вопрос - могут ли "брокеры" корректировать при "экспирации"?
нет.
Ну тогда успехов, если все понятно!
принцип работы понятен, и в целом доступен и рабочий.
вопрос - могут ли "брокеры" корректировать при "экспирации"?
Профессор, мы не сидим, мы общаемся)
Знаю я ваше общение ))) Лишь бы Учителя потроллить )))
Знаю я ваше общение ))) Лишь бы Учителя потроллить )))
пульнул как думаешь где у него цель?
евру то же закрыл. стоп 100пп.