FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 432

Новый комментарий
 
tuma88:
вы будете смеяться,  но  Еврочка снова  вниз сигналит
Или  тестировать от 2350  (2365 бывшая поддержка Стренжа,  теперь сопротивление) ,  или не доходя.

Спасибо !

2365,2425,2206

ближайшие уровни. 

 
lactone:

нет. Там просто как лотерея - что монету бросать. Только еще комиссию платишь. Если фартовый - то можешь пробовать.

А желающих разобраться и на этом заработать поняв что и как - полягло слилось больше, чем где-либо. 

принцип работы понятен, и в целом доступен и рабочий. 

вопрос - могут ли "брокеры" корректировать  при "экспирации"?

 
IRIP:

принцип работы понятен, и в целом доступен и рабочий. 

вопрос - могут ли "брокеры" корректировать  при "экспирации"?

нет.

Ну тогда успехов, если все понятно! 

 
Ну что за народ, никаким кренделем их с рынка не выманишь ))) Все сидят, все ждут чего-то )))
 
IRIP:

принцип работы понятен, и в целом доступен и рабочий. 

вопрос - могут ли "брокеры" корректировать  при "экспирации"?

Ирип, ты сам подумай. Угадать направление или цену через период времени. Что труднее? Ответь себе на этот вопрос и сделай выводы.
 
Профессор, мы не сидим, мы общаемся)
 
stranger:
Профессор, мы не сидим, мы общаемся)
Знаю я ваше общение ))) Лишь бы Учителя потроллить )))
 
artikul:
Знаю я ваше общение ))) Лишь бы Учителя потроллить )))
Так это ж святое))))))))))))))))))
 
ни хрена себе за полчаса по рублю спред на 4800 раздвинули... эх, маруся климова...
 
artikul:
Знаю я ваше общение ))) Лишь бы Учителя потроллить )))

пульнул как думаешь где у него цель? 

 

евру то же закрыл. стоп 100пп. 


1...425426427428429430431432433434435436437438439...871
Новый комментарий