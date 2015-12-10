FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 578
так вниз ене лететь до 96 фиги) закрыл у себя на инстафорекс?
По поводу долгосрока. Один мой знакомый, просто знакомый, не более, как то сказал, что ни один профи в здравом уме интрадеем заниматься не будет, потому как это лотерея, рассказывал, что над "Воинами Уоллстрит" они ржали как над хорошей комедией)
это просто коррекция , на инсте буду закрывать 147 - 146 (за 100 пунктов не доезжая)
Учитель, какой Вы романтик...
Один мой знакомый слишком много знал... (с)
Он знает очень дофига, но вытащить что то тяжеловато.
Вот сейчас ситуация как ты говорил - цену гоняют от балды, лишь бы куда)
микро гепы смотришь? долго ими увлекался хорошие сигналы жаль в обе сторны (((
да нет какие микрогепы на часе)) - часовой график минимум + дейли и месяц - все на часе все видно...
так залокируй..))) и будет положительный лок)) и двойная прибыль...