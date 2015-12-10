FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 578

kwinto:
так вниз ене лететь до 96 фиги) закрыл у себя на инстафорекс?
это просто коррекция , на инсте буду закрывать 147 - 146 (за 100 пунктов не доезжая)
 
stranger:
По поводу долгосрока. Один мой знакомый, просто знакомый, не более, как то сказал, что ни один профи в здравом уме интрадеем заниматься не будет, потому как это лотерея, рассказывал, что над "Воинами Уоллстрит" они ржали как над хорошей комедией)
Один мой знакомый слишком много знал... (с)
 
Ishim:
Учитель, какой Вы романтик... 
 
stranger:
суровая правда жизни!
 
Ishim:
Он знает очень дофига, но вытащить что то тяжеловато.

Вот сейчас ситуация как ты говорил - цену гоняют от балды, лишь бы куда) 

 
Ishim:
микро гепы смотришь? долго ими увлекался хорошие сигналы жаль в обе сторны (((
да нет какие микрогепы на часе)) - часовой график минимум + дейли и месяц - все на часе все видно...
 
kwinto:
а чего там разрыв? если не котировок
 
Ishim:
так залокируй..))) и будет положительный лок)) и двойная прибыль...
 
stranger:

с ценой кстате определились или ты не про евру....
 
kwinto:
так залокируй..))) и будет положительный лок)) и двойная прибыль...
это не торговля ((( 2 года сидеть! КПД ниже плинтуса.
