Ishim:
Всё! всё - ухожу не справился, опозорил ((((( (дальше и читать не буду)   всем удачных торгов!

ну накОнец то. заждались ужО. в самый ведь разгар торговли пришёл)))

Привет!

ты рубль не продал, не? не знаем - чо с ним делать?...

Ilij:
ща ауди и компания с ним в фаворе, кажись...
ага, подключились. новости тока споют и...
 
Проснулась евра. Перевел в б.у. Пусть себе падает теперь.
 

Боже, как это прекрасно! Все движется в нужном направлении, тральщик курлычит. Лунь, падла, сначала ссадил с доливки. Но я парень упертый, запрыгнул снова.

))) 

Bicus:
Проснулась евра. Перевел в б.у. Пусть себе падает теперь.
поздравляю. бу - на родине. с чего енто она ниже падать буде?
 
Стренж мне баланс пополнил ;)
 
_new-rena:
поздравляю. бу - на родине. с чего енто она ниже падать буде?
Ну а почему бы и не падать? Не будет - закроем.
Bicus:
Ну а почему бы и не падать? Не будет - закроем.

да въёхал ужо. Если бы даже 100 пуков не прыгнула, опять бы зрителей огорчила. Видимо просто тоже самое но быстро. Красиво! Ничо не могу с собой поделать, но это так!!!!

++++++++++++++++

nosferatu24ru:
Стренж мне баланс пополнил ;)
можна поподробнее? а у него многа денег, может и мне?
 

Пожалуй, лучшая сделка за последние несколько месяцев. Просадка составила всего 6 пунктов. 

