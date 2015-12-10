FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 96
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Всё! всё - ухожу не справился, опозорил ((((( (дальше и читать не буду) всем удачных торгов!
ну накОнец то. заждались ужО. в самый ведь разгар торговли пришёл)))
Привет!
ты рубль не продал, не? не знаем - чо с ним делать?...
ща ауди и компания с ним в фаворе, кажись...
Боже, как это прекрасно! Все движется в нужном направлении, тральщик курлычит. Лунь, падла, сначала ссадил с доливки. Но я парень упертый, запрыгнул снова.
)))
Проснулась евра. Перевел в б.у. Пусть себе падает теперь.
поздравляю. бу - на родине. с чего енто она ниже падать буде?
Ну а почему бы и не падать? Не будет - закроем.
да въёхал ужо. Если бы даже 100 пуков не прыгнула, опять бы зрителей огорчила. Видимо просто тоже самое но быстро. Красиво! Ничо не могу с собой поделать, но это так!!!!
++++++++++++++++
Стренж мне баланс пополнил ;)
Пожалуй, лучшая сделка за последние несколько месяцев. Просадка составила всего 6 пунктов.