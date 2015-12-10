FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 315

Через 18 мин новость по евре......Мне надо чтоб опускалась,а то на evraud паттерн нарисовался вниз......три села висит.........или ауд поднималась..........Я,конечно,поставил стоп в виде лимита,но пора и честь знать.
 
В 13-30 новости по канадцу..........внутридневщики-хвост торчком!
Ishim:
это не тупость это эволюция! (особенно хорошо стало приходить новое - когда всё нашёл и ничего не надо)
В начале у меня появлялись тучи идей. Это как раз время розовых очков, через которые не виден график цены, а видно тока то, что туда нанес. Со временем и с опытом я рушил идеи одну за другой. И пока не порушил все, очки не снял.
 
Опускается пара перед новостью..........не очень хорошо.
gnawingmarket:
дак евро-ауд не зависит от еврика, а зависит больше от ауди так то...
 
_new-rena:
че по луню? я тоже хочу прозреть...


Ilij:

че по луню? я тоже хочу прозреть...


я же написал - покупка с отката, раз уж вверх прёт

щас нарисую...

в личку кинул
 
_new-rena:
спешу тебя огорчить =)
минимум три стадии есть, РОЗОВЫХ ОЧКОВ =)

пока не поймешь - чем проще - тем лучше  

 
_new-rena:
осталась последняя, убрать график цены и торговать как нормальные люди))))
 
_new-rena:
Ну и славно.
