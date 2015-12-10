FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 315
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
это не тупость это эволюция! (особенно хорошо стало приходить новое - когда всё нашёл и ничего не надо)
Через 18 мин новость по евре......Мне надо чтоб опускалась,а то на evraud паттерн нарисовался вниз......три села висит.........или ауд поднималась..........Я,конечно,поставил стоп в виде лимита,но пора и честь знать.
В начале у меня появлялись тучи идей. Это как раз время розовых очков, через которые не виден график цены, а видно тока то, что туда нанес. Со временем и с опытом я рушил идеи одну за другой. И пока не порушил все, не прозрел.
че по луню? я тоже хочу прозреть...
че по луню? я тоже хочу прозреть...
я же написал - покупка с отката, раз уж вверх прёт
щас нарисую...в личку кинул
В начале у меня появлялись тучи идей. Это как раз время розовых очков, через которые не виден график цены, а видно тока то, что туда нанес. Со временем и с опытом я рушил идеи одну за другой. И пока не порушил все, очки не снял.
спешу тебя огорчить =)
минимум три стадии есть, РОЗОВЫХ ОЧКОВ =)
пока не поймешь - чем проще - тем лучше
В начале у меня появлялись тучи идей. Это как раз время розовых очков, через которые не виден график цены, а видно тока то, что туда нанес. Со временем и с опытом я рушил идеи одну за другой. И пока не порушил все, очки не снял.
дак евро-ауд не зависит от еврика, а зависит больше от ауди так то...