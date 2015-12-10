FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 589
флет накопился 2350-24 думаю из 26 (если туда дойдёт) на перелоу не пойдёт!
О, начало доходить)))) Че так тормозим, Учитель?)))
всё правильно! вот если поднимется над флетом тогда... а пока .... (два перелоу были - и это в рамках похода на 27)
Так к нашим старым спорам об уровнях. Работают или нет?
это пробойники, работает там где я вхожу (если конечно не форс мажор) но да! чаще на уровнях! Да это собственно как шаблон с трендовыми.
Только они постоянно меняются, уровни и и следить за ними напряжненько, еще неделю по евро повыкладываю, по ней труднее всего, кстати, а дальше только фунт и ауди.
Здесь сцуки еще и палку на стопы кинули)
давай повыкладывай до нового года - понаблюдаем!, а я отдохну
Илья, фунта мог попридержать, я тут третий день про 58 талдычу)
Долбонулся, на евру только полтора часа в день идет)