Ishim:
флет накопился 2350-24 думаю из 26 (если туда дойдёт) на перелоу не пойдёт!
О, начало доходить)))) Че так тормозим, Учитель?)))
 
stranger:
всё правильно! вот если поднимется над флетом тогда... а пока .... (два перелоу были - и это в рамках похода на 27)
 
Ishim:
Так к нашим старым спорам об уровнях. Работают или нет?

 

 
Илья, фунта мог попридержать, я тут третий день про 58 талдычу)
 
stranger:

это пробойники, работает там где я вхожу (если конечно не форс мажор) но да! чаще на уровнях! Да это собственно как шаблон с трендовыми. 
 
Ishim:
Только они постоянно меняются, уровни и и следить за ними напряжненько, еще неделю по евро повыкладываю, по ней труднее всего, кстати, а дальше только фунт и ауди.

 

Здесь сцуки еще и палку на стопы кинули) 

 
stranger:
давай повыкладывай до нового года - понаблюдаем!, а я отдохну 
 
Ishim:
Долбонулся, на евру только полтора часа в день идет)
 
stranger:
Вы талдычите, а у меня депо растет...
 
stranger:
  дык меня бы с работы выгнали (((( (5-15 мин. нечего там гадать)
