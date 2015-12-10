FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 778

Вторник: Банки закрыты в связи с празднованием Дня рождения императора (Япония)
 
Кукрузку по 411 прикупили)
 
stranger:
В бай уехала, пробила могучую машку и ушла))))

148.07 вход в селл

ТР 144.26

 
Ilij:

146.07 вход в селл

ТР 144.26

Так цена уже 147 

Ты меня пугаешь  

Не стОит обращать внимания на такие мелочи =)))
 
прошу пардона, 148.07

 
Провтыкал ты луня.
 
в смысле?
 
В смысле куплять надо было)
 
блохоловство

завтра новости

все долги в селл висят

и НОВОЛУНИЕ...

