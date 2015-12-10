FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 132

а Еврочку кто  продал ? или  не  время ?


Реночка  !!!!   Что у тебя ???
 
Слышу постоянно об этом от Форума,но практически не вижу возможности. Никто не знает будущего и лучше прикрыться пораньше и взять прибыль перед переходными процессами,чтобы не попасть под действие истины "Бог дал-Бог взял"",а ордер открывать после таких флуктуаций рынка,когда направление ордера определено по возможности точно теми способами,которые имеются в распоряжении трейдера.

   нет, ну почему - это работает... если строить стратегию именно на этом... другое дело, что это совершенно иное восприятие событий...

   не факт, что неправильное... мне об этом твердили не раз...  

 
 1,25 не должно пробить. После подхода практически вплотную, должно быть снижение как минимум на 50 пунктов, а в самой ближайшей перспективе обновление лоу. ИМХО
ХЗ. может 1,2510-20 будет
Я вообще склоняюсь к тому, что  Еврочку постепенно готовят к  старту. Может это  тоже фантазия.
Но 1,2350 и  ниже - уже как-то стрёмно продавать. И надо покупать )))
 
я лично держусь концепции early shooting for the Moon
 
Вот хороший пример по поводу ранее написанного:

 

Длинно-периодники лежат по горизонту,размах флета 1200-1600пп. 

 
Зорич,а как Ты это переводишь?...........а то у Меня получается "ранняя стрельба по луне".
 
А если с переводом? Пожалуйста!

 

 
   вот вы ушлепки...:-))) английский учить надо... :-)))  ( гугл переводчик - это конечно сила...:-))) лучше в оксфордский словарь залезьте...

   концептуально - в покупки я всё равно бы пока не лез...

 
А зачем тебе форекс иди переводчикам работать 

 

