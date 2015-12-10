FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 659
Я бу убрал его оттуда нахрен - нет рубля нету (идите лесом)
Рисуем новую волну)
Ну что, пристегиваем ремни, баксрубель летит вниз
Это плач по рублю, о Учитель?
подождииииии. это ведь тока ночь прошла. своп тама супер. 6.5% плюсоммммм.... псмотрим - к чему это приведет к концу дня/недели. необдуманный шаг с такой ставкой, больше выглядит как детский.
а что ждать, цену вчера загнали по самые гланды, сегодня многих матерей вспомнят
щас народ в панике тарится скорее всего...
Рена, уже никто ничем не тарится, просто смотрят)))
У Сенсея вон слов даже нема)))
на форексе? я про людей с настоящим баблом в рублях говорил)))
Да давно уже даже самые опоздавшие затарились, остальным это просто не надо и таких много, они просто не понимают зачем.
Как один мне объяснял.
-Я же все покупаю за рубли, зачем мне баксы?
