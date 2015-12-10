FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 659

Ishim:
Я бу убрал его оттуда нахрен - нет рубля нету (идите лесом)
Это плач по рублю, о Учитель? 
 
21april:
Рисуем новую волну)
сегодня можем перекрыть все вчерашнее падение
Spekul:
Ну что, пристегиваем ремни, баксрубель летит вниз
подождииииии. это ведь тока ночь прошла. своп тама супер. 6.5% плюсоммммм.... посмотрим - к чему это приведет к концу дня/недели. необдуманный шаг с такой ставкой, больше выглядит как детский. Идти на поводу у кукла...., Илья скоро расскажет - к чему такое приводит, если не проклянёт форекс.
 
stranger:
_new-rena:
подождииииии. это ведь тока ночь прошла. своп тама супер. 6.5% плюсоммммм.... псмотрим - к чему это приведет к концу дня/недели. необдуманный шаг с такой ставкой, больше выглядит как детский.
а что ждать, цену вчера загнали по самые гланды, сегодня многих матерей вспомнят
Spekul:
щас народ в панике тарится скорее всего...
 
_new-rena:
Рена, уже никто ничем не тарится, просто смотрят)))

У Сенсея вон слов даже нема))) 

stranger:
на форексе? я про людей с настоящим баблом в рублях под подушкой/в бизнесе/в обороте говорил)))
 
_new-rena:
на форексе? я про людей с настоящим баблом в рублях говорил)))

Да давно уже даже самые опоздавшие затарились, остальным это просто не надо и таких много, они просто не понимают зачем.

Как один мне объяснял.

-Я же все покупаю за рубли, зачем мне баксы?

дак ему наоборот по кайфу - зарплату выдавать самое то))))
