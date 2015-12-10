FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 76
)))
Чел наверное бабло лопатой гребет.
Капец, там же графика цены уже не видно...
я думал что тока у нас тут ржака, но .... пО видимому очень сильно ошиПся. до сих пор ржу. Жена не поймёт - чО такое? нУ кАк я ей могу объяснить? ))))) она ж вапШе не в теме )))
Хочешь чтобы сразу забанили, за статью то?)
Не-е не хочу!............чо за прогноз тоже банят?
А напиши им здесь статью, что индикаторы и нах не нужны, глянем))))
как не нужны??? а статья то на что? Може мы просто не умеем их готовить?
Надо определенно Спекулю пОдсказать, что мол дело прибыльное.... тем более евра упала в пиво (тоже индюк)...., дорогое
О! Ну тогда надо смотреть в Мой коллайдер:
фунтовая печалька в просаде
вдарим по ней селлом:
Привет! Ты чо стока на пиво тратишь? Ай-яй-яй. Статью пиши, пока норм.платят. На волны охота посмотреть с правильной точки зрения. У тебя хоть звездочки есть. А то понапишут - весь день ржали....
87 кружаков пива, ну ё-ма-ё((((
Просветить в конце не забудь. ПочитАем...
ща баи фунтовые зарабатывать будут...
