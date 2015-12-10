FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 289

_new-rena:
жгешь вторую неделю ?

да не.. вот как писал выше от 2385 купил.. сижу жду 1.4000)) а уйдем ниже так продам до февраля, чтоб потом опять купить))

_new-rena:
спасибо! с утра на свежу голову почитаю. седня еврик с фунтом все мозги замутили ...

ну, ну...




 
Spekul:
 щас уйдешь спать а евро взлетит и что делать потом будешь?
Смотрите пред историю постов. Там всё описано что делать буду.
сам рисуешь горизонтальки или индюкатор?
не, не понятно. что за цифры, что за полоски.... я то думал ты мне ссылку по принципу расчета дал, а там картинко...
 
Я свою тактику условно обзываю "Пружина"..........время выделю,мозги сложу в кучку-опишу её........есть вопросы.

а индекс бакса то нужно под рукой иметь. у тебя есть такое?

Вон у квинто как раз тот ДЦ, у которого на сайте онлайн была така фишка, т.е. график индекса доллара.

угу. мне тоже интересно
 
_new-rena:
а индекс то нужно под рукой иметь. у тебя есть такое?

Нет........а в чём суть этого индекса?

.........Вполне возможно,что Я не пойму зачем это Мне нужно,как Шерлок Холмс не понимал зачем Ему знать кто такой Коперник.

