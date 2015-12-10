FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 289
жгешь вторую неделю ?
да не.. вот как писал выше от 2385 купил.. сижу жду 1.4000)) а уйдем ниже так продам до февраля, чтоб потом опять купить))
спасибо! с утра на свежу голову почитаю. седня еврик с фунтом все мозги замутили ...
ну, ну...
щас уйдешь спать а евро взлетит и что делать потом будешь?
Ты прав........выбросил тот кластер из графиков-прогноза никакого-так по факту рисует,а энергию организма отбирает.
Я свою тактику условно обзываю "Пружина"..........время выделю,мозги сложу в кучку-опишу её........есть вопросы.
а индекс бакса то нужно под рукой иметь. у тебя есть такое?
Вон у квинто как раз тот ДЦ, у которого на сайте онлайн была така фишка, т.е. график индекса доллара.
а индекс то нужно под рукой иметь. у тебя есть такое?
Нет........а в чём суть этого индекса?
.........Вполне возможно,что Я не пойму зачем это Мне нужно,как Шерлок Холмс не понимал зачем Ему знать кто такой Коперник.