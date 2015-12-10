FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 381

tuma88:
ну тогда  и я   подожду Еврочку покупать .

Это был не прогноз :-) я там дописал.

Начало месяца, важного. Свежими силами долбанули в обратку. Нифига, ответил рынок, ползем в том же направлении. Фунт будет ниже, доллар выше.
Илья, с канадцем - ист орднунг
 
_new-rena:
Глянь на усдруб!!!! :-)
Пясня!!!!!!!!!!
Смело жах ап на все плечи... 

R0MAN:
ты успел? у мну проста свободных уже нету, а там - даааа, хорошо пошла
 

закрыто на уровне:


 
_new-rena:
Да успел. Скрин выкладывал... щас с мобилы. Завтра выложу... ща гляну... я на четвертом похоже выкладывал...

 

кто то фунт спрашивал - из 1.5150 -60  хорошая коррекция )))

Ishim:

почти тока шо закрыл таких блошек...

в терминале - ветер

 
_new-rena:

зачем что то закрывать если движение ещё не началось?
