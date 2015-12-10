FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 121

NZDCAD, NZDJPY набор поз в продажу...
 

По  NZDJPY согласен,но семь раз отмерить-имеется вариант выше.

По  NZDCAD промолчу-флетует в середине диапазона с размахом 200пп................

 

и там и там кукл нарисовал весь план с конкретными целями

осталось зайти по ММ и дождаться прибыли

за луня тоже многие сомневались...

а киви извращается:


 
Рена,Юсуф пишет,что здоровья нет-ищет преемника своей идеи по индикатору........с первого взгляда алхимия,но с алхимии началась вся фундаментальная наука......Ты с мозгами и с программированием дружишь...........может есть смысл довести до ума индюк и продавать(а Мне дать бесплатно). ?????
 

По еньке и некоторым кроссам с ней рисуется научный вход в продажу:

 

Кукл может завести за 115.625 чтобы срубить стопы продавцам,но если пойдёт выше 116,то на коррекции лучше выскочить с поезда.

 

Что так тихо? Лед же тронулся.

 

 

 

тронулся...

а по евре вверх пульнут

мож прям завтра...

 
tuma88:

Приветик !




Прогнозируется  дно  на 1,22

Пока  1,2350  дно .
 
Bicus:

Что так тихо? Лед же тронулся.

 

 





да  вот всё же как думалось , так и  надо было  делать.
От 1,2507  Еврочку солить ..(((
Куда  он  тронулся ...!!! А тут   уже  1,2350  близко.

Упущенные пункты демо. !

Кстати ....Еврочка не так  уж вниз хочет.
 
даю сигнал )))
Покупать на лоу 1,2357  Стоп 1,2320 
Конечно  37 п   стоп   многовато .
