FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 121
По NZDJPY согласен,но семь раз отмерить-имеется вариант выше.
По NZDCAD промолчу-флетует в середине диапазона с размахом 200пп................
и там и там кукл нарисовал весь план с конкретными целями
осталось зайти по ММ и дождаться прибыли
за луня тоже многие сомневались...
а киви извращается:
По еньке и некоторым кроссам с ней рисуется научный вход в продажу:
Кукл может завести за 115.625 чтобы срубить стопы продавцам,но если пойдёт выше 116,то на коррекции лучше выскочить с поезда.
Что так тихо? Лед же тронулся.
тронулся...
а по евре вверх пульнут
мож прям завтра...
Приветик !
Прогнозируется дно на 1,22
Что так тихо? Лед же тронулся.
да вот всё же как думалось , так и надо было делать.
От 1,2507 Еврочку солить ..(((
Куда он тронулся ...!!! А тут уже 1,2350 близко.
Упущенные пункты демо. !
Кстати ....Еврочка не так уж вниз хочет.
Покупать на лоу 1,2357 Стоп 1,2320
Конечно 37 п стоп многовато .