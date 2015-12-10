FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 760
как тебе торговая система сделанная нами? на неделе попробую торговать ее
https://www.mql5.com/ru/forum/37348/page758#comment_1248155
Я когда то давно задавал вопрос, кто скупал бакс с 8-го года? Не знаю кто там в Москве и как, а найдешь ответ на этот вопрос и будешь знать все)
Stranger думаю тебе шапочка новогодняя тоже пойдет =)
без обид =)
но тоже, если быть уверенным в точном росте рубля... =) тогда вставай себе и держи... а так...
но верхушечку, можем еще раз пощекотать
Да шо ж ставать если там спред до космоса раздвигают)))
Вот те линии, что у меня на скрине 61.52 и 56.52 это аск-бид, вот и прикинь)
думаю куда-то сюда должны сходить...
но через скачок вверх
А шапка Санта Клауса -позор! )
другие валютные пары скачут как оглашенные и никто на них внимания не обращает...
а тут прямо паника =)
Для разнообразия