IRIP:

 

как тебе торговая система сделанная нами? на неделе попробую торговать ее

Не знаю-в любую ТС вникать надо. С первого взгляда вроде стандартно-без особенностей,если стопы ставить-будет бить по ним...........насколько часто-тестить на реале надо и подгонять настройки.
 
stranger:
Я когда то давно задавал вопрос, кто скупал бакс с 8-го года? Не знаю кто там в Москве и как, а найдешь ответ на этот вопрос и будешь знать все)
Свят! Свят! Только не это!
 
Stranger думаю тебе шапочка новогодняя тоже пойдет =)

 без обид =)

 

 

 

но тоже, если быть уверенным в точном росте рубля... =) тогда вставай себе и держи... а так...
но верхушечку, можем еще раз пощекотать 

 
Да шо ж ставать если там спред до космоса раздвигают)))

Вот те линии, что у меня на скрине 61.52 и 56.52 это аск-бид, вот и прикинь) 

 
А шапка Санта Клауса -позор! )
 

думаю куда-то сюда должны сходить... 

но через скачок вверх

 

 
А мне пофиг)))
 

другие валютные пары скачут как оглашенные и никто на них внимания не обращает... 

а тут прямо паника =)  

 

Для разнообразия

