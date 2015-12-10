FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 568

stranger:
Да ладно, шучу я) С Ильи балдю, купил еврофунт на 79, он сейчас на 7916, говорит скоро тейк)))))))))))))))))))))))))))))))))
покажу потом сделку...
 
Ilij:

писал ужо, куда не встань по нем, везде будет профит

цели и на селл и на бай

и не взяты...

Если бы в понедельник послушал, то держал бы спокойно бай и в носу ковырялся, профессор палочки для ковыряния предлагал)))
 
stranger:

А евро - 2473 проведаем, там глянем. 

если бы было так - не закрыл бы бай - 2450 не увидит )))), пипса на куче пар - где то совпало - пустое времяпровождения.
 
stranger:
Он сильно кушать хочет...)
 
stranger:
скоро вы его на 5589 увидите...

а киви сладкий

у меня

 
21april:
Учитель тоже заголодал видать)))
 
Ilij:

Не, думаю ниже, но будет день...)
 
Ishim:
ТВОЕ слово закон!!!   
 
stranger:
облом дня - бу по луню

вчерашние 100 п. накрылись седня медным тазом

я очень зол...

1517-1544 sell limit

 
Ilij:

Та делов то, на Сенсее сгони зло, для чего ж ОН у нас)))
