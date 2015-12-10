FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 375

Новый комментарий
 
gip:
Кролик. Белый. я. Белый и пушистый. Счетчик жертв обнулен, карму блюду. Не в том суть и вопрос. Древние. Загадка. Кого-то я знаю, обычные. Но древние! Какого черта? Вот если по простому, как можно на одном и том же ресурсе быть активным столько времени, ну интересы же у людей со временем меняются. Не понимаю. Или все просто?
Ты все правильно понял. ЭТО ЗАГОВОР,
[Удален]  
Ну а что, тема ) Ренат - не человек.
[Удален]  
gnawingmarket:
Скоро можно будет на ауди блох половить. Предполагаю от 8430.....а может и уже..

в депо уже.

жди отскок иииии....

[Удален]  
gip:
Ну а что, тема ) Ренат - не человек.

робот )))

живой я

привет! 

решил торгануть?

Советник всем миром - MQL4 форум
  • www.mql5.com
Советник всем миром - MQL4 форум
 
Приятно со всеми познакомится! закончила елку валютную украшать/// дозавтра//хорошей работы
 
Evgen-ya1:
Приятно со всеми познакомится! закончила елку валютную украшать/// дозавтра//хорошей работы
Пока, милая )))
 
Evgen-ya1:
Приятно со всеми познакомится! закончила елку валютную украшать/// дозавтра//хорошей работы

Мадмуазель,минуточку...........разрешите от имени Сообщества Вам преподнести вот этот скромный скрин! Он как раз в том месте,где Вы торговали. Вынужден предупредить-торговать по вееру могут только акробаты,а смотреть пожайлуста!

 

 
ФунтоКенгуру прилип к сопротивлению в третьей попытке..........по-моему нужно продать(???????)/
 
gnawingmarket:
ФунтоКенгуру прилип к сопротивлению в третьей попытке..........по-моему нужно продать(???????)/
смешно!!))) и хамовато!
 

Обратите внимание на еньку-находится в зоне разворотных сопротивлений,что-то-там себе проколола,отбилась и снова возврат к сопротивлению.......Я чё волнуюсь-исходная соответствует большому тренду.

 

.........и на пивоте R1 висит........... 

1...368369370371372373374375376377378379380381382...871
Новый комментарий