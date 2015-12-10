FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 375
Кролик. Белый. я. Белый и пушистый. Счетчик жертв обнулен, карму блюду. Не в том суть и вопрос. Древние. Загадка. Кого-то я знаю, обычные. Но древние! Какого черта? Вот если по простому, как можно на одном и том же ресурсе быть активным столько времени, ну интересы же у людей со временем меняются. Не понимаю. Или все просто?
Скоро можно будет на ауди блох половить. Предполагаю от 8430.....а может и уже..
в депо уже.
жди отскок иииии....
Ну а что, тема ) Ренат - не человек.
робот )))
живой я
привет!
решил торгануть?
Приятно со всеми познакомится! закончила елку валютную украшать/// дозавтра//хорошей работы
Мадмуазель,минуточку...........разрешите от имени Сообщества Вам преподнести вот этот скромный скрин! Он как раз в том месте,где Вы торговали. Вынужден предупредить-торговать по вееру могут только акробаты,а смотреть пожайлуста!
ФунтоКенгуру прилип к сопротивлению в третьей попытке..........по-моему нужно продать(???????)/
Обратите внимание на еньку-находится в зоне разворотных сопротивлений,что-то-там себе проколола,отбилась и снова возврат к сопротивлению.......Я чё волнуюсь-исходная соответствует большому тренду.
.........и на пивоте R1 висит...........