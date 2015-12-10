FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 867

Новый комментарий
 
stranger:
А чего этот крачный здоровый такой?)))
Это свободный медвежий радикал )))
 
artikul:
Это свободный медвежий радикал )))
А есть порабощенные?... 
 
stranger:
А есть порабощенные?... 
Канешна ))) Сам позырь, он больше никуда не поместится между черточек ))) Там все порабощенные радикалы, их рисовать нет смысла )))
 
artikul:
Канешна ))) Сам позырь, он больше никуда не поместится между черточек ))) Там все порабощенные радикалы, их рисовать нет смысла )))
А что сказал бы Учитель?...
 
stranger:
А что сказал бы Учитель?...
Этого не может знать никто )))
 
artikul:
Этого не может знать никто )))
А почему лунь не придал сил евро, как ОН пророчил? 
 
stranger:
А почему лунь не придал сил евро, как ОН пророчил? 
От шаблона зависит и каналов на Н4 )))
 
artikul:
От шаблона зависит и каналов на Н4 )))

ОН говорит - ии и каналов на Н4))))  

Фунт лупит сопротивления, а евра поддержки, вот такой Новый год)))) 

[Удален]  
stranger:

ОН говорит - ии и каналов на Н4))))  

Фунт лупит сопротивления, а евра поддержки, вот такой Новый год)))) 

Бывает )))
 
stranger:

ОН говорит - ии и каналов на Н4))))  

Фунт лупит сопротивления, а евра поддержки, вот такой Новый год)))) 

Ты прав, нужно прилежнее знакомиться с наследием Могучего )))
1...860861862863864865866867868869870871
Новый комментарий