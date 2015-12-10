FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 867
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А чего этот крачный здоровый такой?)))
Это свободный медвежий радикал )))
А есть порабощенные?...
Канешна ))) Сам позырь, он больше никуда не поместится между черточек ))) Там все порабощенные радикалы, их рисовать нет смысла )))
А что сказал бы Учитель?...
Этого не может знать никто )))
А почему лунь не придал сил евро, как ОН пророчил?
От шаблона зависит и каналов на Н4 )))
ОН говорит - ии и каналов на Н4))))
Фунт лупит сопротивления, а евра поддержки, вот такой Новый год))))
ОН говорит - ии и каналов на Н4))))
Фунт лупит сопротивления, а евра поддержки, вот такой Новый год))))
ОН говорит - ии и каналов на Н4))))
Фунт лупит сопротивления, а евра поддержки, вот такой Новый год))))