Бог в помощь!
27 пипсов против меня и всё здравствуй Дядя Коля. Рискую!
всегда говорил - стоп - "сыр в мышеловке"............... 1 пук же не дошло, вот вам и "Охота на лося"))))))))))))) тут кто кого за дураков???? Спекуль, красные полоски забудь навечно!!! Заплати любому человеку 100 баков (не мне, я таким не занимаюсь), он тебе из твоей стратегии конфетку сделат )))
Шо творит. Вот где адреналин бьёт ключом.
какой адреналин? Типичная разводка
брокер до 100п. может таки корректировать.
а +- 1-5 п. это вообще - тьфу =)
Шо творит. Вот где адреналин бьёт ключом.
О! IRIP, правильно говоришь!!!!! Главно, чтобы твоя матьматика в РМ была заложена..., а у Спекуля уже пробка на шампуни скора вылетит и главно тока пункта не хватило....)))
Брокера всегда мониторю!
есть такая пара в терминале и главно там понятно чо и к чему будет...
Шо творит. Вот где адреналин бьёт ключом.
)) 27 пип и кол, это да, хорош жахать.
100 пип == (2или3)% депо.