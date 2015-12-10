FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 126

gnawingmarket:
Бог в помощь!
А как понять, где ставить тейкпрофит по вашей системе?
всегда говорил - стоп - "сыр в мышеловке"............... 1 пук же не дошло, вот вам и "Охота на лося"))))))))))))) тут кто кого за дураков???? Спекуль, красные полоски забудь навечно!!! Заплати любому человеку 100 баков (не мне, я таким не занимаюсь), он тебе из твоей стратегии конфетку сделат )))
 
_new-rena:
всегда говорил - стоп - "сыр в мышеловке"............... 1 пук же не дошло, вот вам и "Охота на лося"))))))))))))) тут кто кого за дураков???? Спекуль, красные полоски забудь навечно!!! Заплати любому человеку 100 баков (не мне, я таким не занимаюсь), он тебе из твоей стратегии конфетку сделат )))

 

Шо творит. Вот где адреналин бьёт ключом.   

А ты чо думаешь???? РМ - это и есть риск, как отражение твоей ошибки.... Ты давай пока не сдавайся. Цель всё равно ниже )))
 
какой адреналин? Типичная разводка

брокер до 100п. может таки корректировать.

а +- 1-5 п. это вообще - тьфу =) 

 
Почитай  ещё раз,  книги по волнам )
О! IRIP, правильно говоришь!!!!! Главно, чтобы твоя матьматика в РМ была заложена..., а у Спекуля уже пробка на шампуни скора вылетит и главно тока пункта не хватило....)))

 
Брокера всегда мониторю!

 

 

 
_new-rena:
есть такая пара в терминале и главно там понятно чо и к чему будет...
Интригуешь. Поясни.
 
)) 27 пип и кол, это да, хорош жахать.

100 пип == (2или3)% депо. 

