gnawingmarket:
Ты считаешь деньги,способные двигать график-пугливые и азартные?
Это инфо(шутка)  для всех, а в каждой шутке доля правды! )
 
обещал показать евроену:


 
обещал показать евроену:


Ты мне ауди лучше покажи) Не стал вчера ничего говорить, ты все равно не поверил бы)
 
Ты мне ауди лучше покажи) Не стал вчера ничего говорить, ты все равно не поверил бы)

при чем тут верю - не верю

просто расчет и матожидание...

вот ауди: палки в селл, возможен откат

потому поймаю оба движения:

еврофунт и фунтчиф дозревают...

 
Что-то было... Индекс, евро , "кислый киви" и ещё )
 

все было, но прошло... стоп по киви, профит по евре

и Евра в СЕЛЛ!!!

 
все было, но прошло... стоп по киви, профит по евре

и Евра в СЕЛЛ!!!

А че так вдруг, ее еще и торговать никто сегодня не начинал)))

 

 
А че так вдруг, ее еще и торговать никто сегодня не начинал)))

да не, она давно в селл

уровни входов указал

ща байщиков КУКЛ наберет

ииииии....к вечеру увижу финал засады

 
да не, он давно в селл

уровни входов указал

ща байщиков КУКЛ наберет

ииииии....к вечеру увижу финал засады

Та ты бы в бай, даже вчера еще не поздно было, залез и меньше за Кукла переживал)))

Ты "палки" меньше разглядывай, это австралийские абборигены втихаря пипсонули, устав гонять стада кенгуру и закушивать свою самогонку кивями))) 

 
А че так вдруг, ее еще и торговать никто сегодня не начинал)))

 

это как казать котиры бывает объёмы большие мечется туда сюда но никуда не идёт и так же без объёмов тащится в одну сторону и далекооо. (реально никто её там не торгует - каждый сливает по месту жительства - там котиры кажут)
