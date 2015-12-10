FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 572
Ты считаешь деньги,способные двигать график-пугливые и азартные?
обещал показать евроену:
Ты мне ауди лучше покажи) Не стал вчера ничего говорить, ты все равно не поверил бы)
при чем тут верю - не верю
просто расчет и матожидание...
вот ауди: палки в селл, возможен откат
потому поймаю оба движения:
еврофунт и фунтчиф дозревают...
все было, но прошло... стоп по киви, профит по евре
и Евра в СЕЛЛ!!!
А че так вдруг, ее еще и торговать никто сегодня не начинал)))
да не, она давно в селл
уровни входов указал
ща байщиков КУКЛ наберет
ииииии....к вечеру увижу финал засады
Та ты бы в бай, даже вчера еще не поздно было, залез и меньше за Кукла переживал)))
Ты "палки" меньше разглядывай, это австралийские абборигены втихаря пипсонули, устав гонять стада кенгуру и закушивать свою самогонку кивями)))
