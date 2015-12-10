FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 641
и бутылка рома )))
не мог никак концовку вклепать в этот пост - то ли смеяться то ли плакать
))))
Рена, вот нах тут что то выкладывать? Я картинки выкладывал, профессор тут тоже свои уровни засветил, и что? А ничего, за ромашками к Сенсею говорят надо сходить))))
Короче, завязал я со скринами, разве постфактум.
ща, будут ромашки...
фунтчиф 45 п. до цели, еврофунт 30 п. до цели
давно уже говорю - каждый о савоем и как об стенку горох.
Ты мне про фунт и ауди расскажи.
Уже до 8370 дошел? Быстро.
а здесь 47 п. на базе:
средства высвободились, зашел:
Ты мне про фунт и ауди расскажи.
ауди у меня утром экспирация сожрала
фунта гоняю пол дня, снимки здесь.
давно уже говорю - каждый о своем и как об стенку горох.
О каком своем, тут политика - поймал блоху и ношу ее всем показываю, Сенсея школа))))))))))))))))))))))))))) Раз поймал, два мимо, вот и вся торговля.