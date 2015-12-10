FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 641

_new-rena:

и бутылка рома )))

не мог никак концовку вклепать в этот пост - то ли смеяться то ли плакать

)))) 

Рена, вот нах тут что то выкладывать? Я картинки выкладывал, профессор тут тоже свои уровни засветил, и что? А ничего, за ромашками к Сенсею говорят надо сходить))))

Короче, завязал я со скринами, разве постфактум. 

давно уже говорю - каждый о своем и как об стенку горох.
 
stranger:

Рена, вот нах тут что то выкладывать? Я картинки выкладывал, профессор тут тоже свои уровни засветил, и что? А ничего, за ромашками к Сенсею говорят надо сходить))))

Короче, завязал я со скринами, разве постфактум. 

ща, будут ромашки...

фунтчиф 45 п. до цели, еврофунт 30 п. до цели

 
_new-rena:
давно уже говорю - каждый о савоем и как об стенку горох.
О каком своем, тут политика - поймал блоху и ношу ее всем показываю, Сенсея школа))))))))))))))))))))))))))) Раз поймал, два мимо, вот и вся торговля. 
 
Ты мне про фунт и ауди расскажи.

Уже до 8370 дошел? Быстро. 

не факт... у меня фунтяра в продаже с четверга болтался
 

а здесь 47 п. на базе:

средства высвободились, зашел:


 
ауди у меня утром экспирация сожрала

фунта гоняю пол дня, снимки здесь.

 
В свободном общении незаметно и не навязчиво происходит обмен опытом и каждый совершенствует своё...........а сервис сигналов для копирования рядом на командной строке.
 
да уж целая отара! (или стая! как правильно сказать...)
