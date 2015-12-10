FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 677
всё! евру продают! (2350 цель)
Кто то кричал что фига вверх пох, а тут уже и 75 пип хлеб)))
ну расскажи ?
Стандартный развод, возьмут денег с трейдера за его, трейдера, обучение, эти деньги потом дадут в управление, но с такими условиями, что ещё должен будешь.
По итогу в лучшем случае предложат поработать на компанию менегером.
Нет у нас законного рынка, и компаниям таким неоткуда взяться.
слюшай! ты не в ту дверь ходил.... , с подтверждением (стейт реал) денги сразу, или отбор вот тут 1000 руб./попытка было! (вопрос по выдаче прибыли?), а учиться.. на желающих.
просада была 55, (вообще может и стоп быть ... ладно не будем демагигию разводить) , если всё хорошо от нижнего 100пип от верхнего 150. (не факт цель может и ещё снизиться - это от падения зависит - тут ключевое слово - как)
Ты тут не какай)))
В личку бросьте, посмотрю.
17% - это жесть вообще
чувствую, достойные ученики великого Гайдара работают в ЦБ РФ. Тот отцом своим клялся, чем эти будут?
Вы это серьёзно!? Ну и рассмешили!!! Весь день вспоминаю Ваши посты и смешно до слёз становится.
новечки, как принято здесь считать. сделали мартин-сливаторррр..... 100 к марту-апрелю это самый детский прогноз, не меньше... но выносить трейдунов будут всё также по черному
я бы на их месте раздвинул спред до нельзя и делов то, и не стал бы рушить банковскую систему изменением процентной ставки. ну это для начала. месяцок бы просто в носу ковырялся и получил бы где то 45-47 к концу месяца, в легкую.
ха и ставку бы наоборот сильно уменьшил чтобы своп стал конским.