Ishim:
всё! евру продают! (2350 цель)
Кто то кричал что фига вверх пох, а тут уже и 75 пип хлеб)))
 
stranger:
просада была 55, (вообще может и стоп быть ... ладно не будем демагигию разводить) , если всё хорошо от нижнего 100пип от верхнего 150. (не факт цель может и ещё снизиться - это от падения зависит - тут ключевое слово - как)
 
Ishim:
ну расскажи ?

Стандартный развод, возьмут денег с трейдера за его, трейдера, обучение, эти деньги потом дадут в управление, но с такими условиями, что ещё должен будешь.

По итогу в лучшем случае предложат поработать на компанию менегером.

Нет у нас законного рынка, и компаниям таким неоткуда взяться.

 
Silent:

слюшай! ты не в ту дверь ходил.... , с подтверждением (стейт реал) денги сразу, или отбор вот тут 1000 руб./попытка было! (вопрос по выдаче прибыли?), а учиться.. на желающих.
 
Ishim:
В личку бросьте, посмотрю.
 
Ishim:
Ты тут не какай)))
 
Silent:

да дофига компаний (трейдеров нет((() - в Питере какую то смотрел (ссылку потерял). (и у всех фьючерсы((( - нет мт4 подключить!)
 
stranger:
)))) 25.11 - 60 пипок просады было. (ка КОЙ есть - или есть выбор?)
 
Silent:
ссылки нет увы((
 
lactone:

17% - это жесть вообще

чувствую, достойные ученики великого Гайдара работают в ЦБ РФ. Тот отцом своим клялся, чем эти будут? 

 Вы это серьёзно!? Ну и рассмешили!!! Весь день вспоминаю Ваши посты и смешно до слёз становится.

_new-rena:

новечки, как принято здесь считать. сделали мартин-сливаторррр..... 100 к марту-апрелю это самый детский прогноз, не меньше... но выносить трейдунов будут всё также по черному

я бы на их месте раздвинул спред до нельзя и делов то, и не стал бы рушить банковскую систему изменением процентной ставки. ну это для начала. месяцок бы просто в носу ковырялся и получил бы где то 45-47 к концу месяца, в легкую.

ха и ставку бы наоборот сильно уменьшил чтобы своп стал конским. 

Особенно про спред! 

   

