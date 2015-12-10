FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 9

Привет, други-барыги! Смотрю все сюда перебрались. какое-то сучко мой гордый ник заюзало. так что я теперь такой вот. в просторечье можно по-старинке - Айдлер.
 
_new-rena:

внешние переменные возможно накладываются. ........................

Ок. Пробую.
Привет! Тебя узнали бы даже, если бы ты назвал себя Модератор ))))
 
Айдлер привет, как тебя с покупками золота так угораздило и какого ты лилового закрыл?
 
да ща нет времени торговать. еще пару неделек редко буду появляться. лилового как закрыл так и открыл, .2690 сто лет, как помечено. с золотом было два бая. по первому бу, по второму наказали слегка. с ночи серебро купилось 15.80. 
 
Рисовал на выходных его покупку, Шаман сказал муйня 
Сигналы Ишима на вес золота для некоторых - они очччень точные в обратку. ЛС глянь...
 
Посмотрел, я на графики ниже дневки редко смотрю, если только что то подробнее рассмотреть. А Ишимка да, я всегда ценил его прогнозы, они для меня на еес золота, глянул куда он нарисовал и смотри сразу в обратку)))
Надо намекунть, чтобы поскринил тут. Там то он париться пошёл и вроде не пьет ))))

Да я попарсить хочу. Вроде больше чем спред и на арбитраж тянет...

Если интересна суть подробнее - мыло обозначь в ЛС, покажу откуда инфа по котирам и их вес...

stranger:
Cтоп 9 баксов, тейк 47, чего не продать?
че блох гонять? тейк 115
