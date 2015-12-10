FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 474

artikul:

Прога прикрыла позы, так что все как у всех теперь )))

 

Ну, если прога то совсем другое дело! )
 

мож еще соплю бычарам на стопы учудят...


[Удален]  
tuma88:
ай да Еврочка.
от 1,2307  продал , она вверх  поехала. Поддержка
Теперь  чего -   пробила 2307, это  тест.
Офигеть....


Спасибо !
Тума, это всё фельетон такой и везение среди самых стойких )))
[Удален]  
Ishim:
вы бредите )))) а сколько пунктов просады держит прога или щёт?
Ишим, ты забыл спросить - от какой цены была продажа (?) - при чем тут просада?.
 
Ishim:
вы бредите )))) а сколько пунктов просады держит прога или щёт?
Почему с ним на вы, а ....? 
 
_new-rena:
Ишим, ты забыл спросить - от какой цены была продажа (?) - при чем тут просада?.
там у него уже бай открылся - а падение ещё не начиналось )))))))
 
Видать я чем то прогневил Учителя.... 
[Удален]  
stranger:
Почему с ним на вы, а ....? 
по рублику можно торговать не потея, т.к. цель известна заранее)))
[Удален]  
Ishim:
там у него уже бай открылся - а падение ещё не начиналось )))))))
о, тут я согласен
 

Нормально у него бай открылся

 

А вот сколько тому баю жить вопрос другой) 

