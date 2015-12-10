FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 474
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Прога прикрыла позы, так что все как у всех теперь )))
мож еще соплю бычарам на стопы учудят...
ай да Еврочка.
от 1,2307 продал , она вверх поехала. Поддержка
Теперь чего - пробила 2307, это тест.
Офигеть....
Спасибо !
вы бредите )))) а сколько пунктов просады держит прога или щёт?
вы бредите )))) а сколько пунктов просады держит прога или щёт?
Ишим, ты забыл спросить - от какой цены была продажа (?) - при чем тут просада?.
Почему с ним на вы, а ....?
там у него уже бай открылся - а падение ещё не начиналось )))))))
Нормально у него бай открылся
А вот сколько тому баю жить вопрос другой)