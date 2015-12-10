FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 423
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Фиг его знает. ) Самому интересно. Сначала думал, что это на конкретном сайте сбой, так это везде так показывают.
Торговал как - то эти запасы по ТС одной, возможно, с фортрейдера - там выходят как-то они по времени, по - недельно, возможно... значения...
Лажа - рыбы, может быть я - в этом не нашёл.
О, Лангуст, ты же разработчик, новатор и т.д. и т.п.?)))
О, Лангуст, ты же разработчик, новатор и т.д. и т.п.?)))
:-)
А чё он обижается - я же не нарочно... Я - по-доброму.
П.С. надулся... :-)
Лангусты вообще деликатес! (не пробовал - слышал)
Торговал как - то эти запасы по ТС одной, возможно, с фортрейдера - там выходят как-то они по времени, по - недельно, возможно... значения...
Лажа - рыбы, может быть я - в этом не нашёл.
советника не уничтожил, видишь щас чо выкладывают)))
кукл азартен, не на шутку)))
Лангусты вообще деликатес! (не пробовал - слышал)
:-)
Ещё какой, как говорят, но я не каннибал - корефанов не ем.
Торговал как - то эти запасы по ТС одной, возможно, с фортрейдера - там выходят как-то они по времени, по - недельно, возможно... значения...
Лажа - рыбы, может быть я - в этом не нашёл.
Подробно пока не исследовал.
//---
В общем, это не сбой. Отрицательные значения часто бывают. Только пока не понятно, как это интерпретировать. Надо где-нибудь найти почитать. ))
советника не уничтожил, видишь щас чо выкладывают)))
кукл азартен, не на шутку)))
Я к чему. Где то в начале ветки скидывал ссылку на архив Нинзи, там куча объемных индюков. Можно сделать такой, чтобы показывал объем на графике фьюча в Нинзе типа так:
Только чтобы вместо цены был указан объем, который прошел по этой цене и параметр был настраиваемым, например, "показывать объем не менне 100"?
Наших прошу, так для себя же не хотят, оно в принципе не очень то надо, но красиво было бы)
Подробно пока не исследовал.
//---
В общем, это не сбой. Отрицательные значения часто бывают. Только пока не понятно, как это интерпретировать. Надо где-нибудь найти почитать. ))