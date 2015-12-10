FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 423

tol64:

Фиг его знает. ) Самому интересно. Сначала думал, что это на конкретном сайте сбой, так это везде так показывают.

Торговал как - то эти запасы по ТС одной, возможно, с фортрейдера - там выходят как-то они по времени, по - недельно, возможно... значения...

Лажа - рыбы, может быть я - в этом не нашёл. 

 
stranger:
О, Лангуст, ты же разработчик, новатор и т.д. и т.п.?)))
Лангусты вообще деликатес! (не пробовал - слышал)
 
stranger:
:-) 

А чё он обижается - я же не нарочно...  Я - по-доброму.

П.С. надулся... :-)

 
Ishim:
Если что-пишите отвечу,а сейчас надо отлучиться. Пока.
Langouste:

советника не уничтожил, видишь щас чо выкладывают)))

кукл азартен, не на шутку)))

 
Ishim:
:-) 

Ещё какой, как говорят, но я не каннибал - корефанов не ем.

 
Langouste:

Подробно пока не исследовал. 

//---

В общем, это не сбой. Отрицательные значения часто бывают. Только пока не понятно, как это интерпретировать. Надо где-нибудь найти почитать. )) 

 

 
_new-rena:

да не видал ещё - здесь я .
 

Я к чему. Где то в начале ветки скидывал ссылку на архив Нинзи, там куча объемных индюков. Можно сделать такой, чтобы показывал объем на графике фьюча в Нинзе типа так:

Только чтобы вместо цены был указан объем, который прошел по этой цене и параметр был настраиваемым, например, "показывать объем не менне 100"?  

Наших прошу, так для себя же не хотят, оно в принципе не очень то надо, но красиво было бы) 

 

 
tol64:

Подниму архивы, гляну - выложу. 
