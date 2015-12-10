FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 862
Рена,терминал позволяет сделать (допустим)анимационную машку,по принципу gif-расширения. Т.е. какие-то графические элементы терминала мелькают или мигают.............а ещё лучше-при достижении ценой или каких-то заданных параметров начинают мигать или переливаться,рассыпаться фейерверком и т.д.
????
Жизнь(к счастью) состоит не только из прагматики................
tol64, 2014.12.31 08:50
Можно.
Ёпт, когда их просишь нормальную вещь сделать тишина, а как аннимационную машку так завсегда пжалста)))
Что нужно сделать то? Возьму на заметку. )
конечно можно
я давно такое практикую, чтобы видно было - работает или молчит. Самое простое менять цвет.
фейерверки по сложнее, но тоже можно)))
Ёпт, когда их просишь нормальную вещь сделать тишина, а как аннимационную машку так завсегда пжалста)))
старина,у меня только такие машки есть...))))выбирай любую
Давай после НГ, пора начинать уже праздновать)
Да я всё равно не праздную. Буду тогда пока своими проектами заниматься. )
старина,у меня только такие машки есть...))))выбирай любую
Их должно быть 2015! ))