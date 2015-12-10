FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 862

gnawingmarket:

Рена,терминал позволяет сделать (допустим)анимационную машку,по принципу gif-расширения. Т.е. какие-то графические элементы терминала мелькают или мигают.............а ещё лучше-при достижении ценой или каких-то заданных параметров начинают мигать или переливаться,рассыпаться фейерверком и т.д.

????

Жизнь(к счастью) состоит не только из прагматики................ 

tol64, 2014.12.31 08:50

Можно.

  • Линии можно сделать мигающими.
  • Файлы в формате *.gif поместить в ресурсы программы нельзя, но можно поместить, например, несколько файлов в формате *.bmp с альфа каналом и из них сделать анимацию.
  • Также посмотрите рисование на канве.
Скорость анимации можно задавать в таймере.


 
Ёпт, когда их просишь нормальную вещь сделать тишина, а как аннимационную машку так завсегда пжалста)))
 
stranger:
Ёпт, когда их просишь нормальную вещь сделать тишина, а как аннимационную машку так завсегда пжалста)))
Что нужно сделать то? Возьму на заметку. )
 
tol64:
Что нужно сделать то? Возьму на заметку. )
Давай после НГ, пора начинать уже праздновать)
 
_new-rena:

конечно можно

я давно такое практикую, чтобы видно было - работает или молчит. Самое простое менять цвет.

фейерверки по сложнее, но тоже можно)))

Отлично.
 
tol64:

Спб
 
stranger:
Ёпт, когда их просишь нормальную вещь сделать тишина, а как аннимационную машку так завсегда пжалста)))

старина,у меня только такие машки есть...))))выбирай любую

 
stranger:
Давай после НГ, пора начинать уже праздновать)

Да я всё равно не праздную. Буду тогда пока своими проектами заниматься. )

 
hammer_boy:

старина,у меня только такие машки есть...))))выбирай любую

Их должно быть 2015! ))
 
tol64:
Их должно быть 2015! ))
Для тебя это максимально допустимый профит на сегодня )))
