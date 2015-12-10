FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 262

Новый комментарий
 
stranger:

Так тренируюсь)

 

вижу! нормальный график теперь "не вверх ногами"
 
stranger:
За вчера накидали.
баи уравновесили и сверху добавили - 600 пунктов пойдут.
 
Ishim:
баи уравновесили и сверху добавили - 600 пунктов пойдут.
Фунт рисуй)
 
stranger:
Фунт рисуй)
[Удален]  
stranger:

Вот тебе йена и уровень на котором объем набили

дак это Н4.... мне как раз в жилу. ну как ещё позу накопить по выгоднее? пусть упадут, а тренд то всё равно вверх будет (потом, не здесь и сейчас).
 
_new-rena:
дак это дни.... мне как раз в жилу. ну как ещё позу накопить по выгоднее? пусть упадут, а тренд то всё равно вверх будет (потом, не щас).

Совсем Вася))))

 

 
_new-rena:
дак это дни.... мне как раз в жилу. ну как ещё позу накопить по выгоднее? пусть упадут, а тренд то всё равно вверх будет (потом, не здесь и сейчас).

А вот что буде потом не знает никто, Рена, спроси у тех чуваков, которые вот там тоже так думали - "немножко вниз и пойдем дальше")

 

 
stranger:

Совсем Вася))))

 

Да Ну! Иди ты...
 
stranger:

А вот что буде потом не знает никто, Рена, спроси у тех чуваков, которые вот там тоже так думали - "немножко вниз и пойдем дальше")

 

122 и большая коррекция )))
 
Ishim:
Да Ну! Иди ты...
Шютка, да, дарагой)))
1...255256257258259260261262263264265266267268269...871
Новый комментарий