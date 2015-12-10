FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 262
Так тренируюсь)
За вчера накидали.
баи уравновесили и сверху добавили - 600 пунктов пойдут.
Фунт рисуй)
Вот тебе йена и уровень на котором объем набили
дак это дни.... мне как раз в жилу. ну как ещё позу накопить по выгоднее? пусть упадут, а тренд то всё равно вверх будет (потом, не щас).
Совсем Вася))))
А вот что буде потом не знает никто, Рена, спроси у тех чуваков, которые вот там тоже так думали - "немножко вниз и пойдем дальше")
Совсем Вася))))
Да Ну! Иди ты...