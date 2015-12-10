FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 470

stranger:
Чтобы стабилизировать курс надо остановить рост бакса) Просто напугать не получится, а если напугать сильно, потребовав погашения долгов, то не будет никакого курса)
ну и я о том же, границу - на замок и бегом со всех рынков, тогда - да, он остановится и будет исключительно свой рубль и для себя)))
gip:
Технология простая - работаем резервами. Когда видим что резервы пошли на убыль, смотрим когда единоразовую ступеньку организовать и резервы пополнить. Дальше опять поддерживаем. И так далее, редкими ступеньками. Спекулей отшить просто, разовые интервенции организуем срыв стопов, еще и резервы этоим пополняют.
Основные спекули - это не те, кто по 100 баков мучает, а те кому деньги для внешне-экономической деятельности треба и они в основном скупая баксы роняют имидж собственной деньги. я работал в такой конторе, дак там рублей в помине нет, и зарплата тоже в евро или в баксах.
 
_new-rena:
Так это надо все международные договоры пох...ть) Мировая йопчественность опять завоет))))
stranger:
значит ответ тут простой - банки свои нада развивать, а не пугать их. мероприятия по рублю все туда и ещё раз туда, главно чтобы прямой оплаты в чемоданах в загранку не было.
_new-rena:
Основные спекули - это не те, кто по 100 баков мучает, а те кому деньги для внешне-экономической деятельности треба

Если бы были только мелкие, то вообще удержать курс было бы очень просто.

Вообще вот эти заявления что курсы валют рыночные и цб не могут ими управлять, это же полная туфта. В определенных пределах ставками - вообще легко. Выпуск, требования резервов, в общем средств для манипуляций рынком очень много. Просто в западных экономиках есть определенные соглашения. Но нам-то эти соглашения не указ.

просто жадность наша покруче (в смысле спред банка) вот и прёт. можешь сравнить и всё станет понятно. а ведь с другой стороны и доллар там ещё есть - кто его стабилизирует?
 
Это не туфта, это факт - не могут они влиять на курс, слегка притормозить, не более.

 

stranger:
Это не туфта, это факт - не могут они влиять на курс, слегка притормозить, не более.
А отчего же тогда по твоему после изменения ставок курс прыгает на пять процентов и годовые тренды меняются? Я западные экономические теории тоже в свое время проходил, но реальность она очень сильно от книжек отличается. Нынешний тренд вспомни после чего начался? Упадок в экономике, а евро растет. Только когда им сказали открытым текстом что планируется смягчение, только тогда эти рыночные рынки вдруг сообразили а вот же тренд.
 
так время пришло)) однако... надо же двум народам объяснить почему курс "летит" вот и устроили ЗАРНИЦУ ))))
 
Так я ж тебе о реальности и рассказываю. А то что на процентных ставках курс прыгает так это муйня, тренд на них меняется оччень редко, может там раз, два где и совпало.
