FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 470
Чтобы стабилизировать курс надо остановить рост бакса) Просто напугать не получится, а если напугать сильно, потребовав погашения долгов, то не будет никакого курса)
Технология простая - работаем резервами. Когда видим что резервы пошли на убыль, смотрим когда единоразовую ступеньку организовать и резервы пополнить. Дальше опять поддерживаем. И так далее, редкими ступеньками. Спекулей отшить просто, разовые интервенции организуем срыв стопов, еще и резервы этоим пополняют.
ну и я о том же, границу - на замок и бегом со всех рынков, тогда - да, он остановится и будет исключительно свой рубль и для себя)))
Так это надо все международные договоры пох...ть) Мировая йопчественность опять завоет))))
Основные спекули - это не те, кто по 100 баков мучает, а те кому деньги для внешне-экономической деятельности треба
Если бы были только мелкие, то вообще удержать курс было бы очень просто.
Вообще вот эти заявления что курсы валют рыночные и цб не могут ими управлять, это же полная туфта. В определенных пределах ставками - вообще легко. Выпуск, требования резервов, в общем средств для манипуляций рынком очень много. Просто в западных экономиках есть определенные соглашения. Но нам-то эти соглашения не указ.
Это не туфта, это факт - не могут они влиять на курс, слегка притормозить, не более.
А отчего же тогда по твоему после изменения ставок курс прыгает на пять процентов и годовые тренды меняются? Я западные экономические теории тоже в свое время проходил, но реальность она очень сильно от книжек отличается. Нынешний тренд вспомни после чего начался?
