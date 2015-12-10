FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 685
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
У нас здесь дама являлась и что не скажем-всё обижалась.........грозилась мужиком явиться..........Ты не Она?
http://vk.com/id121942033
неинтересно...:-)))
Чую крупный инвестор привалил )))
http://vk.com/id121942033
неинтересно...:-)))
http://vk.com/id121942033
неинтересно...:-)))
http://vk.com/id121942033
неинтересно...:-)))
Это первая ласточка, подожди, сейчас каникулы начнутся))))
Увы......Мы догадались.........современный стиль братской Украины не спутаешь ни с каким другим.
http://vk.com/id121942033
неинтересно...:-)))
и страницу левую с соц сетей ко мне не приписывай а то полез искать меня по обширным и тупым соц сетям
слышиш че ты бэндера ты меня к бэндерам не равняй я никогда им не был и не буду