И не только уровня. Есть достаточно точные траекторники, фрактальники. Наука не стоит на месте. Но вот смотрю я на них как кот на капусту.
 
artikul:

Называй меня Вычислитель )))

 

Непонимаю его в чём фитиш показать лося 20пп., я вот на енке поймал (((( (безупречность какую то себе выстраивает - тролль ))))))))) он и есть тролль))))))))))))
https://www.youtube.com/watch?v=1m-6hN8vMxI

Орион на старте. Когда и куда полетит непонятно )

 
gip:
Ссыль верная? Что там смотреть? Таких линий у меня тоже много, да и на порядок поточнее совпадающих с экстремумами. Модель рынка у меня достаточно точная. Мысль твоя в чем?
В том, что если вы чего то не видите - это не моя проблема. А где быть с моим умением прогнозировать - не ваше дело. Доступно?
 
gip:

https://www.youtube.com/watch?v=1m-6hN8vMxI

Орион на старте. Когда и куда полетит непонятно )

Отложили запуск: Запуск американского космического корабля Orion отложен на сутки по техническим причинам

Подготовка к полёту на Марс. ) 

Ishim:
Непонимаю его в чём фитиш показать лося 20пп., я вот на енке поймал (((( (безупречность какую то себе выстраивает - тролль ))))))))) он и есть тролль))))))))))))
Ну он верит в ручную торговлю, в стопы, тейки и всякие там объемы ))) Ну и пожалуйста. Реальностью всегда будет то, во что ты веришь ))) А то, что я решил не программировать коррекции, так это мое дело и моя стратегия )))
 
Fisht_1:
На кивибакс дольюсь баем до 7850,если будет отскок.
Не успел-попёр..............
 
Silent:

Я и про углы особо не рассказывал.

По количеству баров.

Это фунт, те же углы 45 и пара углов- каналов, зажимающих цену


а я бы себе такую програмку приобрела ...
 
Evgen-ya1:
а я бы себе такую програмку приобрела ...
Я бы тоже :-(
 
Silent:
Я бы тоже :-(
а откуда картинка?
