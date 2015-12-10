FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 453
Называй меня Вычислитель )))
https://www.youtube.com/watch?v=1m-6hN8vMxI
Орион на старте. Когда и куда полетит непонятно )
Ссыль верная? Что там смотреть? Таких линий у меня тоже много, да и на порядок поточнее совпадающих с экстремумами. Модель рынка у меня достаточно точная. Мысль твоя в чем?
Отложили запуск: Запуск американского космического корабля Orion отложен на сутки по техническим причинам
Подготовка к полёту на Марс. )
Непонимаю его в чём фитиш показать лося 20пп., я вот на енке поймал (((( (безупречность какую то себе выстраивает - тролль ))))))))) он и есть тролль))))))))))))
На кивибакс дольюсь баем до 7850,если будет отскок.
Я и про углы особо не рассказывал.
По количеству баров.
Это фунт, те же углы 45 и пара углов- каналов, зажимающих цену
а я бы себе такую програмку приобрела ...
Я бы тоже :-(