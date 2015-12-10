FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 710

stranger:


Может по йене ты и прав, но я ее внутренности не смотрю, поэтому хз. 

опять ромашка...

разве от балды я продал и лимит выставил?

а недавно еще и купил?

Фуллера посмотрел ради интереса еще...

Ilij:

ну, тики так...

а че все стоит, ВВП слушают?

http://stream.1tv.ru/live Ага)
 
Ilij:

Фуллера не смотри, я общался с ним, он крученый как поросячий хр...н и мутный как речи Учителя))) 

В смысле - муйня те картинки, что он там рисует. 

 
Evgen-ya1:
Добрый день! Что с рублем? У кого карта не заблокирована в сбере напишите? или просто у меня из-за больших сумм блокирнули .... проверьте пож у себя карту если у кого-то есть сбер.
Блокировки не вижу, но нет информации по картам, на сайте обновление, тел. помощи не работают. Последний раз снимал наличные 15 декабря (дебетовая, кредитная в наличии)
 
stranger:

Фуллера не смотри, я общался с ним, он крученый как поросячий хр...н и мутный как речи Учителя))) 

В смысле - муйня те картинки, что он там рисует. 

ну вот опять сарказм, а 39 п. будут на базе по баю...
 
21april:
Блокировки не вижу, но нет информации по картам, на сайте обновление... (дебетовая, кредитная в наличии)
Апрель, и ты бабки кому то отдал?)
 
21april:
Блокировки не вижу, но нет информации по картам, на сайте обновление... (дебетовая, кредитная в наличии)
тоже бабосов лишку...
 
Ilij:
ну вот опять сарказм, а 39 п. будут на базе по баю...
Так я ничего и не говорю, просто такие движения "я продал, а пока купил")))) Илья, может тебе пора занять место нашего престарелого гУРУ?))))
 
stranger:
Апрель, и ты бабки кому то отдал?)
Там пенсия...)
 
у кого пенсия, все чирикает как из ружья...
