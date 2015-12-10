FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 496

[Удален]  
gip:
Так а что мне тут делать-то? Я и не читал даже, рейтинг он как был так и остался. Ну вот смотрю я спустя годы, все активисты те же, ничего не изменилось, болото. Политика кровавой администрации та же. Так что я ничего не потерял. Это ресурс потерял, в том что я работал с другими технологиями.
Ну так скукотища же.... а тусоваться то нужно, идеи новые, веяния, то, сё...
[Удален]  
IvanIvanov:
Не знаю. От меня было достаточно предложений и в техническом плане и в теоретическом. Оно никому не нужно, каждый своих тараканов кормит. Вот разве что иногда с трейдунами потусоваться. Ну так для этого и других ресурсов много.
 
gip:
Не знаю. От меня было достаточно предложений и в техническом плане и в теоретическом. Оно никому не нужно, каждый своих тараканов кормит. Вот разве что иногда с трейдунами потусоваться. Ну так для этого и других ресурсов много.

На многие заходил, там просто дети по сравнению с этими))))

Мт5 так вообще ясельная группа))) 

[Удален]  
gip:
Скажем так - не всё, кое что умеем.

Бывает подцепишь хорошую мыслю за месяц или за год и то в радость. За это и трындим)))

 

Понравилось вчера, зашли, в носу поковырялись, надо продавать и никаких разукрашек с десятком индюков)))

Объяснениями типа что "макд чего то там хочет, хвостик у стохастика поднялся" и т.д.  

[Удален]  
stranger:

три пятницы ужо всё само закрылось, на прошлой сам помог. Новые сигналы в конце пятницы всегда отсутствуют. Пока не понял - что бы это значило?

а индюки из комплекта поставки - это для начала, чтобы поизучать, надеть розовые очки, набрать рейтинг, поиспытывать, посливать и прочее, ну всё как у людей)))...

 
_new-rena:

Для начала, сходи на мт5, там уже зубры лет по пять и больше сидят и рассказывают, что производное от цены указывает им направление движения этой самой цены)

Я когда хочу поржать захожу туда, там такие перлы)))

"МА указывает направление движения"  

[Удален]  
stranger:


Я когда хочу поржать захожу туда, там такие перлы)))

"МА указывает направление движения"  

я заходил как то и туда тоже. сначала думал спецы. они там до сих пор трут тему локов, называя её "хеджирующий мартингейл". как они далеки от истины - мама не горюй. оборжаться и не спать, короче плюнул... )))
[Удален]  
Хочу темку замутить на предмет коллективной торговли, как смотрите?
[Удален]  
IvanIvanov:
Хочу темку замутить на предмет коллективной торговли, как смотрите?
смысл в чём? т.е. какая преследуется цель?
