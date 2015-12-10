FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 496
Так а что мне тут делать-то? Я и не читал даже, рейтинг он как был так и остался. Ну вот смотрю я спустя годы, все активисты те же, ничего не изменилось, болото. Политика кровавой администрации та же. Так что я ничего не потерял. Это ресурс потерял, в том что я работал с другими технологиями.
Ну так скукотища же.... а тусоваться то нужно, идеи новые, веяния, то, сё...
Не знаю. От меня было достаточно предложений и в техническом плане и в теоретическом. Оно никому не нужно, каждый своих тараканов кормит. Вот разве что иногда с трейдунами потусоваться. Ну так для этого и других ресурсов много.
На многие заходил, там просто дети по сравнению с этими))))
Мт5 так вообще ясельная группа)))
Скажем так - не всё, кое что умеем.
Бывает подцепишь хорошую мыслю за месяц или за год и то в радость. За это и трындим)))
Понравилось вчера, зашли, в носу поковырялись, надо продавать и никаких разукрашек с десятком индюков)))
Объяснениями типа что "макд чего то там хочет, хвостик у стохастика поднялся" и т.д.
три пятницы ужо всё само закрылось, на прошлой сам помог. Новые сигналы в конце пятницы всегда отсутствуют. Пока не понял - что бы это значило?
а индюки из комплекта поставки - это для начала, чтобы поизучать, надеть розовые очки, набрать рейтинг, поиспытывать, посливать и прочее, ну всё как у людей)))...
Для начала, сходи на мт5, там уже зубры лет по пять и больше сидят и рассказывают, что производное от цены указывает им направление движения этой самой цены)
Я когда хочу поржать захожу туда, там такие перлы)))
"МА указывает направление движения"
Хочу темку замутить на предмет коллективной торговли, как смотрите?