stranger:

Мог так сразу сказать и картинку выложить) Чего ржать то? Если серьезно, то у меня вверху кажет уровни 2473, 2491и 2515, продаж нет. Можно ржать)))

Да, самый сильный 2568. 

По фунту 5777 и 58 ровно. 

У рубля синее небо над головой))) 

Эт точно,только у пары,а у рубля тёмная бездна..........говорят до 50 будет нефть.
 
Все прорисовки и размещение ордеров полностью автоматические ))) Стрелочка + желтая трендовая = коррекция и по задумке возврат в бычий тренд должен быть после перелоя зеленой стрелки ))) Это явление уже наблюдалось раз пять, поэтому сделана функции торговли в котртренд ))) Если подкачает то я удалю ловлю блох из проги, уж поверь в блохах я научился разбираться за столько лет )))

 
Ясно.
 

Гимн Тенденции Прогнозы и Следствия:

Меня прёт,Меня прёт

потому,что Кукл идёт

потому,что разворот-

Меня прё-от! 

да блохоловы кто бы сомневался )))
 
Сенсей, скажи что то умное))) Что там Вован о рубле говорит?
 
да ты не парься, у нас всё харашо!
 
Так я и не желаю вам плохого)))
 
Да нет зелёное и тучки дождевые видны:

а нефтянка в подтверждение, телик не смотрим но про нефть то от 40 до 50 давно знаем:

и главное да это на долго от 3 до 5 лет, пока что начнет по крупному меняться...

 
Может быть, а нефть да, о покупках пока нечего и думать.

 

Надолго да, до 17-18 года. Так что там Вован говорит, он же типа от бакса хотел отказаться? 

