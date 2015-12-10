FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 570
Мог так сразу сказать и картинку выложить) Чего ржать то? Если серьезно, то у меня вверху кажет уровни 2473, 2491и 2515, продаж нет. Можно ржать)))
Да, самый сильный 2568.
По фунту 5777 и 58 ровно.
У рубля синее небо над головой)))
Все прорисовки и размещение ордеров полностью автоматические ))) Стрелочка + желтая трендовая = коррекция и по задумке возврат в бычий тренд должен быть после перелоя зеленой стрелки ))) Это явление уже наблюдалось раз пять, поэтому сделана функции торговли в котртренд ))) Если подкачает то я удалю ловлю блох из проги, уж поверь в блохах я научился разбираться за столько лет )))
Гимн Тенденции Прогнозы и Следствия:
Меня прёт,Меня прёт
потому,что Кукл идёт
потому,что разворот-
Меня прё-от!
Ясно.
да блохоловы кто бы сомневался )))
Сенсей, скажи что то умное))) Что там Вован о рубле говорит?
да ты не парься, у нас всё харашо!
Да нет зелёное и тучки дождевые видны:
а нефтянка в подтверждение, телик не смотрим но про нефть то от 40 до 50 давно знаем:
и главное да это на долго от 3 до 5 лет, пока что начнет по крупному меняться...
Может быть, а нефть да, о покупках пока нечего и думать.
Надолго да, до 17-18 года. Так что там Вован говорит, он же типа от бакса хотел отказаться?