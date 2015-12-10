FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 600

Ishim:
я по нему взял 123 пункта, доливку считать не будем общий селл 92пп. ну текущий бай пока в работе - может и закрою на этой неделе. (неделя прошла не зря!)

Денех сколько?)))

Я не про пункты спаршивал, чего по полю бегаешь?) Сколько там говоришь по селлам? осталось...

Возьми лучше пакет рублёв и сгоняй в магазин за сигаретами, завтра придется с двумя пакетами идти))))) 

И последний вопрос, уже общий:

Максимально возможный объем лота обеспечивает торговля с перспективой на долгосрок, среднесрок, краткосрок или пипсовка?

 
_new-rena:

stranger:
вопрос я поправил, неверно сформулирован был
 
Скажу тебе просто - пипсовщики и интрадейщики умирают рано)))
Получается, что в долгосрок можно выйти переведя почти все бабки в маржу?
 
Я уверен, что тот же Айдлер перебирает маржу в раза 2-3 и без риска.
 
stranger:
Фунт у меня есть, ауди набрал, а евра 2344 для желающих в бай)

блохоловство...

на 2304 встретимся

 
писал же пока демо  статистика нужна (один лось в запасе - съедим не подавимся) (если по деньгам - пока ничо никуда не владывал - считая паммы то же - зыыы копейки )
 
Ishim:
писал же пока демо  статистика нужна (один лось в запасе - съедим не подавимся) (если по деньгам - пока ничо никуда не владывал - считая паммы то же - зыыы копейки )
Я не стукач, но Илья тебя блохоловом обозвал)))
