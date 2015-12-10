FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 742
Свое разрабатывать - это понятно. И созвучно моим мыслям. И понятно, что человек подбирает стратегию под себя, свой темперамент.
Один может вскочить в сделку и через 1-5мин выскочить из сделки на основе каких-то идей. Я так не могу. Я скорее позиционник. Держать сделку могу несколько дней, неделю
То то я с тебя поржал пару недель)))))
Хорошо! Что ты можешь сказать по этому тренду с позиции цены? что хочется? что делать дальше? как быть? (там висят шортисты, а кровожадные байщики только и ждут начало коррекции)
Да прям щас купляй!! не боись... хорошую цену дают...
как у тебя дела с баями на евро?
держу.. все норм... ММ норм
коррекция будет но не высоко 26 - 2650 )))
ну и отлично - будем оформлять двойное дно)) - еще докуплюсь
Ушел за пивом )))