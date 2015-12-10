FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 742

Luckhuman:

Свое разрабатывать - это понятно. И созвучно моим мыслям. И понятно, что человек подбирает стратегию под себя, свой темперамент.

Один может вскочить в сделку и через 1-5мин выскочить из сделки на основе каких-то идей. Я так не могу. Я скорее позиционник. Держать сделку могу несколько дней, неделю

понятно или не понятно? Вопрос в том, что ты будешь анализировать? - чужие уровни, чужие объёмы. Именно в начале теория движения - с учётом денех. У меня теория в двух словах - цена торгует пул ордеров (баи, селлы, стопы, тп) в свою пользу. Что есть факт! и обсуждению не подлежит! (и вот на таких разных фактах и надо построить терию процесса)
 
stranger:
То то я с тебя поржал пару недель)))))

Хорошо! Что ты можешь сказать по этому тренду с позиции цены? что хочется? что делать дальше? как быть? (там висят шортисты, а кровожадные байщики только и ждут начало коррекции)

 
Да прям щас купляй!! не боись... хорошую цену дают...
 
kwinto:
как у тебя дела с баями на евро?
 
Ishim:
держу.. все норм... ММ норм
 
kwinto:
коррекция будет но не высоко 26 - 2650 )))
 
Ishim:
ну и отлично - будем оформлять двойное дно)) - еще докуплюсь
 
kwinto:
Бди ММ )))
 
Ishim:

Хорошо! Что ты можешь сказать по этому тренду с позиции цены? что хочется? что делать дальше? как быть? (там висят шортисты, а кровожадные байщики только и ждут начало коррекции)

Что делать? То что ты и делаешь - торговать пуллы ордеров и закрывать их в 20 пипок, а потом под танк. Сразу)))
 
artikul:
Ушел за пивом )))
Ждём новых идей и видений.
