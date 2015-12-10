FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 130
Ну каждый сам себе художник. Когда я спрашивал как торговать? Я показываю свою торговлю. Так интересней. Даже если хоть один человек получит для себя пользу от моей информации. То для меня это будет огромный плюс. Но я не кому не навязываю свою мнение.
да какую пльзу можно получить на "этом"?!
просто есть очевидные вещи:
ворота
лоб
баран
стенка
горох
и зачем что-то менять?! Если нужно всего-то добавить OBV и AO
а тем временем фунтик погнал за долгами...
Эти индикаторы для красоты Это как обои на стенах комнаты кроме красоты пользы не приносят. Моя цель торговля без индикаторов советников чистый график. При принятии решения индикаторы участие не принимают я их не вижу их нету для меня.
Эти индикаторы для красоты Это как обои на стенах комнаты кроме красоты пользы не приносят. Моя цель торговля без индикаторов советников чистый график. При принятии решения индикаторы участие не принимают я их не вижу их нету для меня.
это все сказки, про торговлю без индикаторов.
не один уважающий и получающий прибыль трейдер, не торгует без вспомогательных программ, или рисования
это все сказки, про торговлю без индикаторов.
типа добавил продажу:
Акселератор ВНИЗУ
продавать внизу нельзя было
тем более на М1 =)
внизу уже нужно было закрывать селы =)
Имеет значение цвет ? Зелёный - красный. И ниже и выше нуля ?
Еврочку продал по 1,24949 ...Но утром возможно выше можно продать. скажем так ----по 1,2510/20 ( хотелка ).
А вариант с локом позиций (раз это позволяет МТ4) до ... самого не хочу?
например, прибыльный бай по факту (по сигналу) закрываем
новым селом...
а?