FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 840
Олег, привет, а ты то где пропадал?))) И шапочка где?)
Стренж, подскажи плиз, как нефть в терминале обзывается?
У меня в одном UKOIL, в другом BRNT
сенкс. нашел. именно так я и предполагал, что падение нефти с одновременным ростом индекса бакса подтолкнёт рубь в небо:
стратегия не нужна? на автомат посадить
Пако, ты нашел грааль?))
а его кто-то потерял? где? :-)))
в тележку посмотри
Привет, с наступающим!
сейчас в пеинте подрисую) Рядом я, читаю ваши простыни, только сказать ничего умного не могу. Прогнозы ведь не имеют никакого значения, разве что следствия)
А чего это вы здесь делаете?)
Ирип, а как определить это самое общее настроение?
чо та я не совсем въезжаю по английски...
в архиве стратегия или по ссылке с pdf-а?