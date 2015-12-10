FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 840

[Удален]  
stranger:
Олег, привет, а ты то где пропадал?))) И шапочка где?)
Стренж, подскажи плиз, как нефть в терминале обзывается?
 
_new-rena:
У меня в одном UKOIL, в другом BRNT
[Удален]  
_new-rena:
стратегия не нужна? на автомат посадить
Файлы:
FirstStrike_Plus.zip  165 kb
[Удален]  
stranger:
сенкс. нашел. именно так я и предполагал, что падение нефти с одновременным ростом индекса бакса подтолкнёт рубь в небо:

 
pako:
Пако, ты нашел грааль?))
[Удален]  
stranger:
 а его  кто-то потерял? где? :-)))

в тележку посмотри

 
Olegts:

Привет, с наступающим!

сейчас в пеинте подрисую) Рядом я, читаю ваши простыни, только сказать ничего умного не могу. Прогнозы ведь не имеют никакого значения, разве что следствия)

Значение в прогнозах глубокое, а вот последствия разнонаправленное или колян, или хороший профит... кто на что учился... :0))
 
stranger:

А чего это вы здесь делаете?)

Ирип, а как определить это самое общее настроение? 

 
Не спорьте ))) Все граали только у меня )))
[Удален]  
pako:
стратегия не нужна? на автомат посадить

чо та я не совсем въезжаю по английски...

в архиве стратегия или по ссылке с pdf-а?

