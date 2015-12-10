FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 165
хорошо...
или пан или лось:
а не купить ли на 1,2435 Еврочку ?
Спасибо !
Ну как всегда...
Рассчитываешь жахнуть на всё депо , а тут она не дошла.
Вот так кино выглядит,если сжать...........
............Кстати,если к концу-началу недели пробьёт вниз,то можно не только 23 потрогать.........но это "если".
спасибо .
1,22 хорошо бы )))
Сейчас Еврочку засолил. Не стал отложку лепить.
Хорошо пошло.
)))
Стесняюсь попросить рисуночек у Рены.
Реночка ! попрошу !!!
Мне всегда было интересно узнать у приверженцев торговли на таймфреймах H4 и выше: Зачем сознательно в разы уменьшать свою доходность, делая вместо 20-30 сделок в неделю только 3-4? Хорошего по-немножку или что то вроде того?
На этом рисунке можно несколько раз открыться вверх-вниз.
Большие периоды больше для инвестиций.Открыл и забыл. (А она снова пришла к поддержке. И кусаешь потом локти "блин..упустил выгоду" )
Я М 15 для точности входа использую.
Вообще- кому как нравится.
Стандарта как торговать нет.
Всё-закрываю. Поклон еврофунту.
Реночка ! попрошу !!!