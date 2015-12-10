FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 165

Новый комментарий
 

хорошо...


или пан или лось:


 
tuma88:
а не купить ли на 1,2435    Еврочку  ?

Спасибо !
блин...
Ну  как  всегда...
Рассчитываешь жахнуть на всё  депо , а  тут  она  не дошла.
 
gnawingmarket:

Вот так кино выглядит,если сжать...........

 

............Кстати,если к концу-началу недели пробьёт вниз,то можно не только 23 потрогать.........но это "если". 


спасибо .
1,22 хорошо бы )))


Сейчас Еврочку засолил. Не стал отложку лепить.
 
Мне всегда было интересно узнать у приверженцев торговли на таймфреймах H4 и выше:  Зачем сознательно в разы уменьшать свою доходность, делая вместо 20-30 сделок в неделю только 3-4?  Хорошего по-немножку или что то вроде того? 
 
Bicus:

 

Хорошо пошло.

 ))) 

Если так метко входить , то Форекс  скоро кончится.

Стесняюсь  попросить рисуночек у  Рены.




Реночка ! попрошу !!!

 
dmitrykhv:
Мне всегда было интересно узнать у приверженцев торговли на таймфреймах H4 и выше:  Зачем сознательно в разы уменьшать свою доходность, делая вместо 20-30 сделок в неделю только 3-4?  Хорошего по-немножку или что то вроде того? 

На этом рисунке можно несколько раз открыться вверх-вниз.

Большие периоды больше для инвестиций.Открыл и  забыл. (А  она  снова  пришла к поддержке. И кусаешь потом локти "блин..упустил выгоду" )



Я  М 15 для точности входа использую.

Вообще-  кому   как нравится.

Стандарта как торговать  нет.
 

Всё-закрываю. Поклон еврофунту.

 

 
dmitrykhv:
Мне всегда было интересно узнать у приверженцев торговли на таймфреймах H4 и выше:  Зачем сознательно в разы уменьшать свою доходность, делая вместо 20-30 сделок в неделю только 3-4?  Хорошего по-немножку или что то вроде того? 
На реале это касается возраста,нервов,занятости и в принципе здоровья(у каждого свои биологические ресурсы)...........а если играться на демо(вместо танчиков и супер коровы)-можно и двести сделок делать в неделю без ущерба для здоровья.
 
tuma88:


Реночка ! попрошу !!!

Его банили. То ли ещё моется,то ли обиделся. Надо на 4-ке поискать.
 
Скажем так-модератор ветку разогнал. Им на 5-ке наверное "Юмора" вполне хватает.
1...158159160161162163164165166167168169170171172...871
Новый комментарий