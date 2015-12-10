FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 141

Покупайте фунт. Да побольше!

Bicus 2014.11.13 13:38 RU

Bicus:

а вы сделочку засветите

мож и купим...

ближайшие для хорошо:


 

Speculator_:

 


 

Предполагаю вот так. 

 

Пока идёт всё по плану. 

 
Не знай... у меня всё стоит на месте.
 

Тренд уверено идёт в верх. 

 
Думаю из-за упавшей нефти не видать нам уверенный up тренд
 

Поглощение слилось на фунте! виноваты альпы ! взяли и заменили минимальный лот с 0,01 на 0,1 - пик был 230% ))))) 

 
Это они могут. 

и сколько раз уже говорилось, чтобы у них не работать 

 
Spekul:
Думаю из-за упавшей нефти не видать нам уверенный up тренд

всё только начинается )) 

