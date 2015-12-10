FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 141
Покупайте фунт. Да побольше!
)))
Покупайте фунт. Да побольше!
)))
а вы сделочку засветите
мож и купим...
ближайшие для хорошо:
Speculator_:
Предполагаю вот так.
Пока идёт всё по плану.
Speculator_:
Тренд уверено идёт в верх.
Поглощение слилось на фунте! виноваты альпы ! взяли и заменили минимальный лот с 0,01 на 0,1 - пик был 230% )))))
Это они могут.
и сколько раз уже говорилось, чтобы у них не работать
Думаю из-за упавшей нефти не видать нам уверенный up тренд
всё только начинается ))