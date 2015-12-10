FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 599
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
На следующей неделе может еще что то куда то и двинет, а там на недели 2-3 застой.
вспомни евру на прошлый Новый год, когда по 300 пп за 2 дня летали
спекули любят получить гешефтик под елку.
чтоб толпа под елкой сидела и думала - "как нас опять нае...дурили и что дальше делать"
я бы ту же евру сегодня пониже взял (2315-20), пятничный развод по расписанию должен быть. Как и ауди (на 8235)
На следующей неделе может еще что то куда то и двинет, а там на недели 2-3 застой.
Тупой ты, Учитель, держал бы бай и в носу ковырялся, и выхлоп был бы больше и возни меньше)
вспомни евру на прошлый Новый год, когда по 300 пп за 2 дня летали
спекули любят получить гешефтик под елку.
чтоб толпа под елкой сидела и думала - "как нас опять нае...дурили и что дальше делать"
я бы ту же евру сегодня пониже взял (2315-20), пятничный развод по расписанию должен быть. Как и ауди (на 8235)
Шо ты хочешь чтоб там было?))) Я же сказал поддержка на 2375, сегодня еще ничего не смотрел, только проснулся.
Я спрашивал по фунту - какие объемы кажет нинзя на цене 1,5701
вопрос пока актуален
КА кой бай? у меня сейчас бай ))) (может тебе пункты посчитать? ))))))) да ну вас ....)
Фунт у меня сть, ауди набрал, а евра 2344 для желающих в бай)
Я спрашивал по фунту - какие объемы кажет нинзя на цене 1,5701
пипсуешь )))) (без стопов!)
Отвечаю. Объемы по футу вчера самые большие кидали чуть выше 58, сегодня начинается с того же.
Ты около 23 покупал? Покупал. Так какого х... ты тут бегаешь каждый день по полю в одних трусах)))))