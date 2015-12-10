FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 599

stranger:
На следующей неделе может еще что то куда то и двинет, а там на недели 2-3 застой.

вспомни евру на прошлый Новый год, когда по 300 пп за 2 дня летали

спекули любят получить гешефтик под елку.

чтоб толпа под елкой сидела и думала - "как нас опять нае...дурили и что дальше делать"

я бы ту же евру сегодня пониже взял (2315-20), пятничный развод по расписанию должен быть. Как и ауди (на 8235)

 
stranger:

Фунт у меня есть, ауди набрал, а евра 2344 для желающих в бай)
stranger:

Шо ты хочешь чтоб там было?))) Я же сказал поддержка на 2375, сегодня еще ничего не смотрел, только проснулся.

Я спрашивал по фунту - какие объемы кажет нинзя на цене 1,5701

вопрос пока актуален

 
Ishim:
  КА кой бай? у меня сейчас бай ))) (может тебе пункты посчитать? ))))))) да ну вас ....)
Ты около 23 покупал? Покупал. Так какого х... ты тут бегаешь каждый день по полю в одних трусах)))))
 
stranger:
Фунт у меня сть, ауди набрал, а евра 2344 для желающих в бай)
пипсуешь ))))  (без стопов!)
 
_new-rena:
Я спрашивал по фунту - какие объемы кажет нинзя на цене 1,5701
Отвечаю. Объемы по футу вчера самые большие кидали чуть выше 58, сегодня начинается с того же.
 
Ishim:
пипсуешь ))))  (без стопов!)
Фунт в бу 5552, по ауди на ночь выставлял ниже лоу, спал спокойно, пос...ть ночью не ходил, еще что то интересует?)
stranger:
Отвечаю. Объемы по футу вчера самые большие кидали чуть выше 58, сегодня начинается с того же.
ок
 
stranger:
Ты около 23 покупал? Покупал. Так какого х... ты тут бегаешь каждый день по полю в одних трусах)))))
я по нему взял 123 пункта, доливку считать не будем общий селл 92пп. ну текущий бай пока в работе - может и закрою на этой неделе. (неделя прошла не зря!)
