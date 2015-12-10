FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 98

_new-rena:

а нафига щас - в лоях?... ппц, я торчу....

Так в б.у. же. Если что не так - приз 2 доллара. А если все так?

))) 

(Если бы не было селла сверху, то здесь бы конечно же не открылся. Не на столько крут как наш Шаман.) 

[Удален]  
Bicus:

Так в б.у. же. Если что не так - приз 2 доллара. А если все так?

))) 

бу то у тя где? если передернул, тоды гут

дергай бу, ниже доливки, чо уж теперь...

 
_new-rena:
бу то у тя где? если передернул, тоды гут
Не видно разве красную линию? Там два stoploss-а.
[Удален]  
Bicus:
Не видно разве красную линию? Там два stoploss-а.

там минус два спреда скорее всего...

ну не делай ты из норм.профита минус, подумай не торопясь. нафига нужен по середине стоп?

 
Bicus:
Долился по евре.

 

 


 

 
Speculator_:


 

на форекс -стартах такая фигня - нехватка ликвидности или х.з. - на торговлю не влияет - смотри м5 (доп - продай долл/йена - на остальные и всё вернёшь)
[Удален]  
Ishim:

 

вАууу, суппер (русские буквы, русские).!!! ++++

и чо думаешь, там где стоп будет?

 
Ishim:
на форекс -стартах такая фигня - нехватка ликвидности или х.з. - на торговлю не влияет - смотри м5
Это цена так быстро меняется что ДЦ не успевает обработать её. В это время связь теряется, терминал весит. Честный ДЦ вопрос решает в пользу клиента!   
 
Что-то долго нет второго импульса. Может закрыться нахрен?
