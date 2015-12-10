FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 98
а нафига щас - в лоях?... ппц, я торчу....
Так в б.у. же. Если что не так - приз 2 доллара. А если все так?
)))
(Если бы не было селла сверху, то здесь бы конечно же не открылся. Не на столько крут как наш Шаман.)
бу то у тя где? если передернул, тоды гут
дергай бу, ниже доливки, чо уж теперь...
Не видно разве красную линию? Там два stoploss-а.
там минус два спреда скорее всего...
ну не делай ты из норм.профита минус, подумай не торопясь. нафига нужен по середине стоп?
Долился по евре.
вАууу, суппер (русские буквы, русские).!!! ++++
и чо думаешь, там где стоп будет?
на форекс -стартах такая фигня - нехватка ликвидности или х.з. - на торговлю не влияет - смотри м5