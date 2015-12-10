FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 749

artikul:
sell limit 0.10 и мухлешь брокера = большое самомнение о собственной персоне на рынке )))
Проге пох какой лот........по любому-такое замечаю неоднократно.
 
да в натуре жадность... раз подвинешь, два... потом думаешь какой мудила... :-)))
 
zoritch:
 .. эти котровки шлёт ))

 

 
Ishim:
Да,легла не плохо в этот раз. Хоть Я и кроссовод,но текущей позицией евры заинтересовался. 
 
gnawingmarket:
как йена придёт - выключай евру. (скрин выше)
 
Ishim:
Спасибо. Я по своим сигналам-от чужих голова начинает болеть.
 
stranger:
Приехал с корпоратива...

Ну че там Евра?

Лось али б/у?


 
Ilij:

Ты не поверишь, у всех б\у )))
 
artikul:
да верю я, просто вечером написали, че мы почти лох...

 
  б.у. - башка убита...
