FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 749
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
sell limit 0.10 и мухлешь брокера = большое самомнение о собственной персоне на рынке )))
да в натуре жадность... раз подвинешь, два... потом думаешь какой мудила... :-)))
.. эти котровки шлёт ))
евро отпадала! ))))
Да,легла не плохо в этот раз. Хоть Я и кроссовод,но текущей позицией евры заинтересовался.
как йена придёт - выключай евру. (скрин выше)
Сиди жди)))
Приехал с корпоратива...
Ну че там Евра?
Лось али б/у?
Приехал с корпоратива...
Ну че там Евра?
Лось али б/у
Ты не поверишь, у всех б\у )))
да верю я, просто вечером написали, че мы почти лох...