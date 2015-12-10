FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 773

Myth63:
до рождества не жди такой уровень =) пока дроп ограничен  1.1420 но скорее всего зону 1510-1495 не пройдём сходу
Я бы до 9-го января вообще никаких изменений не ждал.
[Удален]  
stranger:

Епт, ты мне красивую картинку с контрактами покажи, а не МТ)))

Сделай подарок на НГ))) 

дед мороз ты =)
[Удален]  
stranger:
а вот это зря=)

 
stranger:
кинут вас:


 
Ilij:

))))
 
stranger:
EURCAD посмотрите...
 
Ilij:
Канадец придаст силы евре? )))
 
artikul:
не знаю...

а ТР 5031

 
artikul:
Да, заветы Учителя живут в сердцах ЕГО учеников)))
 
stranger:
