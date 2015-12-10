FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 773
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
до рождества не жди такой уровень =) пока дроп ограничен 1.1420 но скорее всего зону 1510-1495 не пройдём сходу
Епт, ты мне красивую картинку с контрактами покажи, а не МТ)))
Сделай подарок на НГ)))
Я бы до 9-го января вообще никаких изменений не ждал.
а вот это зря=)
Продано от 2264.
кинут вас:
кинут вас:
))))
EURCAD посмотрите...
Канадец придаст силы евре? )))
не знаю...
а ТР 5031
Канадец придаст силы евре? )))
Да, заветы Учителя живут в сердцах ЕГО учеников)))