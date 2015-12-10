FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 559

Evgen-ya1:
ну вот хоть заново регистрируйся и выходи на форум мужчиной.... может издеваться не будете.
На самом деле он добрый...Просто у него плохое настроение)
 
artikul:
Я вообще никогда не издеваюсь над женщинами ))) Серьезно - авторская разработка, для Вас абсолютно безвоздмездно, то есть даром ))) В этом индикаторе заключен весь мой НЕКИЙ опыт )))
не отказалась бы... но в чем то наверняка есть подкол...
 
artikul:
а меня в детстве Таней звали (из анекдота). А можно рисунок "непробиваемой" машки
 
Young:
Вот непробиваемая машка ))) Все преимущества от непробивания этой машки можно почувствовать только используя совместно с ней наипопулярнейший индикатор Parabolic SAR )))

 

 
Evgen-ya1:
Реально, что было сделано не так?  никогда н поздно научится... я всю жизнь получаю информацию и учусь ...))))

Видимо,народ не понял зачем Ты это вообще выложила-у каждого своих графиков ого-го-го!.......Что хотела сказать? Какой ход засветить? О чём предупредить?

Вот к примеру-на этом скрине видно,что по данной тактике вчера на М15 было  два сигнала,а сегодня пока нет:

 

но если индекс доллара продолжит временное снижение:

 

то пара долларо-енька может опять прийти к 118.5 и тем самым,подтвердит разворотную формацию и засветит краткосрочную покупку:

 

 
Evgen-ya1:
не отказалась бы... но в чем то наверняка есть подкол...
Подкол, разумеется, есть ))) Индикатор эпизодически (не часто) сам меняет свой период, подстраиваясь под тренд ))) Если понаблюдать за ним вместе с параболиком, то можно легко определить точки входа, уровни стопов и затем проторговывать достаточно длинные тренды )))
[Удален]  
gnawingmarket:

угу. понял.
 

М30 на Евре

КУКЛ купил, а цену гонит вниз, кидают байщиков

бай с текущих

профит 2408

 
Ilij:

профит 2408

 
Evgen-ya1:
как то вот так

Если у вас реальный счёт в компании, которая на ваших скринах, человеческий и дружеский совет бегите оттуда без оглядки... пока всё на месте...

;0))

