FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 559
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
ну вот хоть заново регистрируйся и выходи на форум мужчиной.... может издеваться не будете.
Я вообще никогда не издеваюсь над женщинами ))) Серьезно - авторская разработка, для Вас абсолютно безвоздмездно, то есть даром ))) В этом индикаторе заключен весь мой НЕКИЙ опыт )))
Я вообще никогда не издеваюсь над женщинами ))) Серьезно - авторская разработка, для Вас абсолютно безвоздмездно, то есть даром ))) В этом индикаторе заключен весь мой НЕКИЙ опыт )))
а меня в детстве Таней звали (из анекдота). А можно рисунок "непробиваемой" машки
Вот непробиваемая машка ))) Все преимущества от непробивания этой машки можно почувствовать только используя совместно с ней наипопулярнейший индикатор Parabolic SAR )))
Реально, что было сделано не так? никогда н поздно научится... я всю жизнь получаю информацию и учусь ...))))
Видимо,народ не понял зачем Ты это вообще выложила-у каждого своих графиков ого-го-го!.......Что хотела сказать? Какой ход засветить? О чём предупредить?
Вот к примеру-на этом скрине видно,что по данной тактике вчера на М15 было два сигнала,а сегодня пока нет:
но если индекс доллара продолжит временное снижение:
то пара долларо-енька может опять прийти к 118.5 и тем самым,подтвердит разворотную формацию и засветит краткосрочную покупку:
не отказалась бы... но в чем то наверняка есть подкол...
Видимо,народ не понял зачем Ты это вообще выложила-у каждого своих графиков ого-го-го!.......Что хотела сказать? Какой ход засветить? О чём предупредить?
Вот к примеру-на этом скрине видно,что по данной тактике вчера на М15 было два сигнала,а сегодня пока нет:
но если индекс доллара продолжит временное снижение:
то пара долларо-енька может опять прийти к 118.5 и тем самым,подтвердит разворотную формацию и засветит краткосрочную покупку:
М30 на Евре
КУКЛ купил, а цену гонит вниз, кидают байщиков
бай с текущих
профит 2408
М30 на Евре
КУКЛ купил, а цену гонит вниз, кидают байщиков
бай с текущих
профит 2408
как то вот так
Если у вас реальный счёт в компании, которая на ваших скринах, человеческий и дружеский совет бегите оттуда без оглядки... пока всё на месте...
;0))