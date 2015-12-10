FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 380

Silent:

Ок

В 2009, когда фунт к 1,35 подошел.

Не суть, я тут с подачи за долгосрок что то призадумалсё. Не густо зарабатывают.

Да, Жорик на фунте вообще муйню заработал)))

Поинтресуйся сколько он вложил, откуда солил и сколько вытащил, блохоловам  и не снилось. 

 
stranger:
А спасибо где?)))

Приветик !

Тороплюсь .
А за КУКЛОМ  и  подавно не  угнаться  если  ручками.
на 2430 сопротивление локальное вроде  хорошее. Пока что. 
прогноз для внутри дня.

Спасибо !
 
_new-rena:

там 5-ти знак был?

Смысл то щас цену шпилить по 300 пуков?

Я так понимаю, что с ярдами по барабану, сколько там знаков, там уже центы считают, второй знак.

Смысл может быть в плотности заявок. чем уже диапазон, тем плотнее заявки, как то так.

Ну вот, года на фунте. Куда зайти ярдом?


 
stranger:

Не верю я, что он солил. И тогда не верил. Развод чистой воды, он ещё и за свою болтовню подзаработал по любому.
Silent:

Я так понимаю, что с ярдами по барабану, сколько там знаков, там уже центы считают, второй знак.

Смысл может быть в плотности заявок. чем уже диапазон, тем плотнее заявки, как то так.

Ну вот, года на фунте. Куда зайти ярдом?

абсолютно по всем мажорам я бы вдарил в разворот, минимум на пол года, но не могу, т.к. имею реинвест и наложением тренд на тренд развожу без свопа неплохих блох.
_new-rena:
абсолютно по всем мажорам я бы вдарил в разворот, минимум на пол года, но не могу, т.к. имею реинвест и наложением тренд на тренд имею неплохих блох.

Рано. Индекс идёт вверх, жду ещё %10-15.

upd в смысле, если на полгода - по всем - рано. С предпоследней недели декабря надо смотреть.

 
Еврочку бы  купить прям  щас  по 2415 , но....

Войти можно  в  любом  месте.Знать бы  где  выйти. :-)

Спасибо !  До вечера .
 

кто че ляпнет, чтобы вся эта шняга улетела в тарары?


 
Silent:

Рано. Индекс идёт вверх, жду ещё %10-15.

ну тогда  и я   подожду Еврочку покупать .
Silent:

Рано. Индекс идёт вверх, жду ещё %10-15.

upd в смысле, если на полгода - по всем - рано. С предпоследней недели декабря надо смотреть.

вообще то да, лучше движуху в среднесрок подхватить, чем её терпеть
