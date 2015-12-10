FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 380
В 2009, когда фунт к 1,35 подошел.
Не суть, я тут с подачи за долгосрок что то призадумалсё. Не густо зарабатывают.
Да, Жорик на фунте вообще муйню заработал)))
Поинтресуйся сколько он вложил, откуда солил и сколько вытащил, блохоловам и не снилось.
А спасибо где?)))
Приветик !
Тороплюсь .
А за КУКЛОМ и подавно не угнаться если ручками.
на 2430 сопротивление локальное вроде хорошее. Пока что.
прогноз для внутри дня.
Спасибо !
там 5-ти знак был?
Смысл то щас цену шпилить по 300 пуков?
Я так понимаю, что с ярдами по барабану, сколько там знаков, там уже центы считают, второй знак.
Смысл может быть в плотности заявок. чем уже диапазон, тем плотнее заявки, как то так.
Ну вот, года на фунте. Куда зайти ярдом?
абсолютно по всем мажорам я бы вдарил в разворот, минимум на пол года, но не могу, т.к. имею реинвест и наложением тренд на тренд имею неплохих блох.
Рано. Индекс идёт вверх, жду ещё %10-15.
upd в смысле, если на полгода - по всем - рано. С предпоследней недели декабря надо смотреть.
Войти можно в любом месте.Знать бы где выйти. :-)
Спасибо ! До вечера .
кто че ляпнет, чтобы вся эта шняга улетела в тарары?
