FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 820
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
http://mfd.ru/marketdata/?id=3 вот где ещё прыгают циферки когда народ отдыхает
Решил все таки сделать подарки на НГ?)))
ну мне на аватарку некуда шапку присабачить =)
На глаз)))
Кстати, ты в прошлом году давал ссылку на сайт с котировками в реальном времени, тот был поитересее, помню фон там был черный, а ссылку где то провтыкал)
На глаз)))
Кстати, ты в прошлом году давал ссылку на сайт с котировками в реальном времени, тот был поитересее, помню фон там был черный, а ссылку где то провтыкал)
на страничку назад глянь =)
ну мне на аватарку некуда шапку присабачить =)