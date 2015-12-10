FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 820

http://mfd.ru/marketdata/?id=3 вот где ещё прыгают циферки когда народ отдыхает
 
Myth63:
Решил все таки сделать подарки на НГ?)))
stranger:
ну мне на аватарку некуда шапку присабачить =)
 
Myth63:
На глаз)))

Кстати, ты в прошлом году давал ссылку на сайт с котировками в реальном времени, тот был поитересее, помню фон там был черный, а ссылку где то провтыкал) 

stranger:

На глаз)))

на страничку назад глянь =)
 
Myth63:
О, спасибо, оно.
 
Myth63:
IRIP:
Не. Какой то масонский знак получился. Помять лучше шапочку :-)
 
IRIP:
А что если шапочку небрежно повесить на одну из лампочек...........пришёл Миф с ёлки,где был Дедом Морозом и не трезвым движением забросил шапочку на светильник.
 
IRIP:
Кстати,у Тебя шапочка Кардинала..................
